Internan a Amanda Bynes tras ser captada caminando sin ropa en la calle

Amanda Bynes fue puesta bajo supervisión médica luego de presuntamente sufrir un episodio psicótico en Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, la actriz fue vista este fin de semana caminando sin ropa por el centro de la ciudad californiana. En algún momento vio pasar a un coche y le pidió al conductor que se detuviera.

Tras informarle al automovilista que había tenido un brote psicótico, Bynes llamó al número de emergencias para pedir ayuda. Fue trasladada a una estación de policía, donde se determinó que debía ser sometida a supervisión médica por un mínimo de 72 horas.

Bynes, de 36 años, adquirió popularidad durante su adolescencia con series de TV como “All That y What I Like About You”, así como la película “She’s the Man”. Su papel más reciente en la pantalla es en el largometraje “Easy A”, estrenado en 2010 y que estelarizó Emma Stone.

En 2013 Bynes comenzó a generar consternación por una serie de incidentes en los que actuaba de manera errática, así como por algunos mensajes incoherentes en su cuenta de Twitter. Ese mismo año fue diagnosticada con trastorno bipolar y puesta bajo una tutela judicial mediante la cual sus padres administraban sus finanzas.

La estadounidense fue liberada de la tutela el año pasado, luego de que un juez californiano determinara que esta ya no era necesaria y que los padres de Amanda Bynes dieran su consentimiento para retirarla.

Este sábado, la actriz canceló por motivos de salud su participación en 90s Con, un evento en Connecticut que congregó a varias figuras de cine y televisión. Ahí se habría reunido con Lori Beth Denberg, Danny Tamberelli y Kel Mitchell, sus compañeros de elenco en “All That”.

SIGUE LEYENDO: