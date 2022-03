Juez pone fin a la tutela legal que se le impuso a Amanda Bynes por casi nueve años

La tutela legal de Amanda Bynes llegó a su fin después de casi nueve años.

Bynes saltó a la fama como actriz infantil en ‘All That’, de Nickelodeon, en la década de 1990, y luego protagonizó una serie de películas exitosas a principios de la década 2000.

“La tutela ya no es necesaria ni requerida y, por lo tanto, se concede la petición de terminación“, dijo este martes por la mañana el juez Roger L. Lund en el Tribunal Superior de California, según informaron varios medios.

Un tribunal de California ordenó por primera vez que se pusiera a Bynes en una tutela (un arreglo legal típicamente reservado para personas mayores, enfermas o con discapacidades) en 2013, luego de un comportamiento público errático y una serie de arrestos. A lo largo de los años, sus padres supervisaron su vida, tomando el control de las decisiones médicas y de salud mental y, durante un tiempo, de sus finanzas.

El sistema de tutela ha sido objeto de un intenso escrutinio en el último año, luego de que Britney Spears condenara la suya propia como abusiva y acusara a su padre y a otras personas de explotarla y tratar de sacar provecho de su riqueza y estrellato. Un juez acordó terminar la tutela de Spears en noviembre.

La terminación de la tutela de Bynes fue presentada por David A. Esquibias, el abogado de la ex actriz, a fines de febrero y recibió el apoyo total de sus padres, Lynn y Rick Bynes. Esquibias, presentó su caso como un ejemplo de cómo una tutela podría ser efectiva para rehabilitar a una persona mientras le permite cierto grado de autonomía.

Bynes ganó fama como miembro joven del elenco de All That, el programa estilo Saturday Night Live de Nickelodeon, antes de encabezar su propio programa de comedia, The Amanda Show. Luego tuvo papeles en comedias románticas convencionales, como Una Chica en Apuros y Se Dice de Mí.

Una serie de enfrentamientos con la ley en 2012 y 2013 atrajeron una intensa cobertura mediática, ya que fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, atropellamiento y fuga, además de posesión de mariguana. La actriz fue retenida involuntariamente en un hospital psiquiátrico en 2013 después de provocar un pequeño incendio afuera de una casa en Thousand Oaks, California, y luego se le ordenó una tutela temporal.

Bynes estudia en el Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles y vive en una comunidad de apartamentos para mujeres “preparadas para la transición a un estilo de vida autónomo”, según los documentos presentados ante el tribunal el mes pasado que solicitaban la terminación de su tutela.

También te puede interesar:

–Siguiendo los pasos de Britney Spears, Amanda Bynes solicita el fin de la tutela de sus padres

–Amanda Bynes reaparece en Instagram y estrena nueva imagen