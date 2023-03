Lidia Ávila agradece a famosas que le ayudaron en el duelo por su hija

Aunque ya han pasado poco más de diez años de la muerte de la primera hija de Lidia Ávila, la cantante asegura que, si hay algo que no olvida, es el apoyo que recibió de varias mujeres importantes de la música.

En entrevista con Isabel Lascurain, la integrante de OV7 reconoció públicamente que ella, Yuri y Ana Bárbara le enviaron mensajes de texto tras la partida de su bebé y que hasta la fecha las tres se han encargado de hacerla sentir querida.

“Esto sí lo tengo que decir. Cuando estaba en el hospital recibí una llamada de esta gran señora a la que no conocía más allá de saludarla y despedirnos y me dijo que cualquier cosa que necesitara se lo hiciera saber al igual que Yuri y Ana Bárbara. Una se encuentra con personas de gran corazón como ustedes y eso es algo que nunca se me va a olvidar y por lo que voy a estar siempre agradecida”, dijo Lidia sin poder contener el llanto.

Para finalizar, la cantante aseguró que aunque sigue conmoviéndose cada vez que habla de la muerte de su hija en entrevistas, esto la ha ayudado enormemente a sanar y seguir con su vida al lado de su esposo y de sus otros dos hijos Erik y Lidia.

Isabel Lascurain

El canal de YouTube de Isabel Lascurain es relativamente nuevo. Sin embargo posee ya un contenido amplio de entrevistas con varias celebridades de la música y la televisión. La cantante es parte de “Pandora”. La exitosa agrupación responsable de éxitos tales como: “La Usurpadora”, “Cómo te va mi amor”, entre otros.

El tema “La Usurpadora” rebasó fronteras gracias al éxito de la telenovela protagonizada por Gaby Spanic y Fernando Colunga. La cual contó con la participación especial de Mario Cimarro. En esta historia Gaby le dio vida a dos personajes: villana y protagonista.

