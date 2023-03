Lionel Scaloni tiene claro el futuro de Messi con Argentina: “Está para jugar y para seguir viniendo”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, habló este martes sobre el futuro de Leo Messi con ‘La Albiceleste’ y dejó claro que seguirá contando con él hasta que el jugador decida retirarse o diga que ya no quiere seguir entrando en las convocatorias, algo que no parece que vaya a ocurrir pronto.

“Lo de Leo… Es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar y para seguir viniendo. Hasta que él diga lo contrario, seguirá viniendo“, expresó el técnico que renovó su contrato con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) hasta finalizar el próximo Mundial de 2026.

“Cuando diga ‘no me siento’, ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay… Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate”, añadió el que fue elegido como mejor entrenador del año en los Premios ‘The Best’.

El combinado argentino, de la mano de Leo Messi, enfrentará a las selecciones de Panamá y Curazao el 23 y 28 de marzo respectivamente. Estos serán los primeros encuentros del equipo sudamericano tras haberse consagrado campeón del mundo en Qatar.

Messi, que llegó este lunes a Buenos Aires, tuvo una primera noche muy movida cuando fue a cenar en un reconocido restaurante del barrio de Palermo y causó furor en cientos de aficionados que se agruparon en los alrededores del local para conseguir una fotografía de la ‘Pulga’.

Respecto a las muestras de cariño hacia Messi y hacia otros jugadores de la selección, Scaloni señaló que le parece algo “hermoso” y que los futbolistas “necesitan” sentir ese afecto.

“Lo de Leo me parece hermoso. Él merece todo ese cariño, él y todos los jugadores que están acá merecen salir a la calle y recibir ese cariño, porque no lo han podido vivir, se han ido a sus clubes… Me parece que eso les acerca mucho más, y que lo necesitan”, reconoció el entrenador.

“Y Leo, aunque sea el mejor de todos, también necesita ver que su gente lo quiere y que pasa lo que pasa cuando él viene acá. Me parece hermoso, algo que le quedará para siempre”, añadió.

La expectación para el encuentro del jueves, que se disputará en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, es máxima, ya que la AFA ha organizado una fiesta de celebración del título mundial con la afición que, en apenas dos horas y media, agotó las 83,000 localidades a la venta.

La presencia del capitán y del resto de los jugadores que se proclamaron campeones del mundo el pasado 18 de diciembre ha convertido ese primer duelo en tierras argentinas en la fiesta colectiva que no pudo concretarse, precisamente por la acumulación de casi cinco millones de hinchas en las calles.

Lea también: