Los 5 mejores bares para visitar en Nueva York, según la Inteligencia Artificial

El afamado chat de OpenAI claramente no tiene experiencias personales cuando de ir a lugares de diversión o bares se trata, sin embargo, puede proporcionar una guía basada en reseñas y calificaciones.

En esta ocasión, le hemos pedido a este lenguaje de Inteligencia Artificial que nos recomendara los bares populares en la ciudad de Nueva York y nos arrojó algunos resultados interesantes.

Por supuesto, no es la primera vez que le pedimos al ChatGPT que nos de algunas recomendaciones relacionadas con la bulliciosa NYC; de hecho, anteriormente nos revelcó su Top 5 de la mejores pizzerías de la ciudad.

Los mejores bares para conocer en Nueva York

1.- Dead Rabbit

The Dead Rabbit es un popular bar ubicado en 30 Water Street en el distrito financiero de Manhattan, Nueva York. Fue fundado en 2012 por dos irlandeses, Sean Muldoon y Jack McGarry, y desde entonces se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores bares del mundo.

El bar es conocido por su impresionante selección de whisky irlandés, así como por su extensa lista de cócteles, cervezas y vinos. La decoración está diseñada para parecerse a un pub irlandés tradicional, con paredes revestidas de madera, accesorios antiguos y señalización anticuada.

El bar ha ganado numerosos premios, incluido “World’s Best Bar” en los Tales of the Cocktail Spirited Awards en 2015, y ha aparecido en varias publicaciones como The New York Times, The Guardian y Forbes.

2.- Attaboy

Attaboy es un popular bar de estilo clandestino ubicado en 134 Eldridge Street en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York. El bar fue inaugurado en 2013 por dos ex cantineros del famoso bar Milk & Honey, Sam Ross y Michael McIlroy.

Attaboy es conocido por su decoración minimalista, su ambiente acogedor y su enfoque personalizado de los cócteles. No hay menús en Attaboy, en cambio, se alienta a los clientes a hablar directamente con los cantineros y describir sus preferencias en términos de sabores, licores e intensidad.

Luego, los cantineros elaboran un cóctel personalizado en el lugar, según las preferencias del cliente.

El bar tiene una capacidad limitada y no hay espacio para estar de pie, lo que se suma al ambiente íntimo y relajado. No se aceptan reservas y los asientos se asignan por orden de llegada.

3.- Employees Only

Employees Only es un popular bar de cócteles ubicado en 510 Hudson Street en el vecindario West Village de Manhattan, Nueva York. El bar fue fundado en 2004 por un grupo de profesionales del sector que querían crear un espacio acogedor y confortable tanto para clientes como para empleados.

Employees Only es conocido por sus cócteles clásicos y su ambiente animado. El menú incluye una mezcla de viejos favoritos como Manhattan y Negroni, así como creaciones originales como Billionaire Cocktail y Amelia.

El bar también sirve una pequeña selección de bocadillos y platos principales, como bistec tártaro y poppers de tuétano.

La decoración de Employees Only está inspirada en el Art Deco, con papel tapiz vintage, paneles de madera oscura y una iluminación tenue que crea un ambiente acogedor e íntimo.

El bar ha ganado numerosos premios a lo largo de los años, incluido el de “Mejor bar de cócteles del mundo” en los premios Tales of the Cocktail Spirited Awards en 2011.

4.- PDT (Please Don’t Tell)

PDT, que significa “Please Don’t Tell”, es un bar de estilo clandestino ubicado en 113 St. Marks Place en el vecindario East Village de Manhattan, Nueva York.

El bar fue inaugurado en 2007 por Jim Meehan, ex cantinero de Gramercy Tavern, y se ha hecho conocido por sus cócteles creativos y su ambiente íntimo.

Para ingresar a PDT, los clientes deben caminar a través de una cabina telefónica dentro de una tienda de hot dogs y presionar un timbre para poder ingresar. Una vez dentro, los clientes pueden disfrutar de una variedad de cócteles clásicos y originales, así como de una selección de perritos calientes y otros bocados de bar.

El bar tiene un ambiente acogedor e íntimo, con iluminación tenue, paneles de madera y un oso disecado en la pared. El menú de cócteles cambia según la temporada y presenta ingredientes únicos como sésamo negro y yuzu.

PDT ha ganado numerosos premios a lo largo de los años, incluido el de “Mejor bar de cócteles del mundo” en los premios Tales of the Cocktail Spirited Awards en 2011.

5.- The NoMad Bar

El NoMad Bar es un popular bar ubicado dentro del NoMad Hotel en 1170 Broadway en el barrio NoMad de Manhattan, Nueva York.

El bar fue inaugurado en 2014 por el equipo detrás del restaurante con estrella Michelin del NoMad Hotel, y desde entonces se ha hecho conocido por su decoración elegante, ambiente exclusivo y cócteles creativos.

La decoración del bar está inspirada en los clásicos bares parisinos y cuenta con una gran barra de caoba, lujosos asientos de terciopelo y una impresionante área de biblioteca con estanterías del piso al techo.

El menú de cócteles presenta una mezcla de creaciones clásicas y originales, incluido el famoso “Black & White” hecho con whisky escocés, coco y chocolate.

Además de cócteles, The NoMad Bar también sirve una selección de platos pequeños y platos principales, que incluyen pollo asado y pasta con trufa negra.

El bar ha ganado numerosos premios, incluido “Mejor bar en América del Norte” en los premios Tales of the Cocktail Spirited Awards en 2018.

