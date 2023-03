Clarissa Molina: Las pruebas de que sigue comprometida con Vicente Saavedra

Que sí, que no… Este juego no se trata del cantito de ‘Enamorándonos USA’ para saber si se deciden a intentar hacer pareja, sino del eterno cuestionamiento que se hace sobre la relación de Clarissa Molina y Vicente Saavedra desde que anunciaron que ‘posponían’ sin fecha determinada, la boda.

En exclusiva te podemos confirmar ‘que sí, que sí’… Clarissa Molina y Vicente Saavedra siguen juntos y aquí te traemos las pruebas de que se canceló el matrimonio pero ella sigue comprometida, ambos.

¿Cuál? Lo que nunca falta cuando una mujer quiere gritarle al mundo que está enamorada, sin necesidad de hacerlo, y lo primero que desaparece cuando una relación se termina: el anillo de compromiso.

Clarissa está esta semana de invitada a conducir ‘El Gordo y la Flaca’, ya que Lili Estefan se tomó unos días para festejar su cumpleaños. Y a continuación podrás ver como el lunes, es decir ayer, la querida dominicana portada su diamante en su dedo anular.

Clarissa Molina tiene puesto su anillo de compromiso. Foto: Clarissa Molina

Recordemos que la pareja se casaba el pasado 6 de enero, como decía la fecha de las pre-invitaciones que recibieron los que estaban en la lista de las personas que Molina y Saavedra querían tener junto a ellos en República Dominicana de testigos de este gran día.

Sin embargo, en diciembre, esos mismos invitados recibieron el aviso de que la boda quedaba ‘pospuesta’ por tiempo a definir. Desde ese mismo día las especulaciones sobre pelea, separación, el caso legal en el que está de testigo el empresario, alguno de estos motivos o todos, tenía a ambos solteros de nuevo.

Pero no, si bien Saavedra vendió la casa que compartían, y cada uno ahora vive en la suya, siguen juntos, comprometidos, pero con el más absoluto bajo perfil: no van a eventos públicos juntos, y no comparten más su vida en redes sociales.

¿La boda? Aún sin fecha, y sin apuro, hasta el tiempo, la situación legal o la carrera de ambos lo permita.

