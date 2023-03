Selena Gómez lució un vestido de novia con botas y cautiva a sus más de 400 millones de seguidores

La actriz Selena Gómez el pasado martes compartió unas fotos que se han viralizado en las distintas plataformas, debido a que subió unas postales donde se aprecia vestida de novia y muy contenta, al tiempo que aclaró en la red social de la camarita que todo se trató de un día cualquiera en la oficina, mientras que su rostro desborda felicidad tras lucir ese look.

“No tengo título. Un día normal en el trabajo“, fue el mensaje que acompañó la publicación colgada en Instagram.

Las imágenes que se viralizaron rápidamente se tratan de la serie de televisión estadounidense ‘Only Murders in the Building’. Sin embargo, muchos habían quedado sorprendidos tras pensar que era una boda real, aunque otros lo pusieron en duda porque se conoce que la cantante está soltera por el momento.

A su vez, los internautas se tomaron el tiempo para dejar algunos comentarios en la publicación compartida, y es que la gran mayoría de ellos no pudieron evitarlo y se terminaron refiriendo a Hailey, esposa de Justin Bieber. Además, los usuarios de la aplicación dijeron que lo único faltaba era que la pareja de su ex se encargara de imitar las imágenes, debido a que no sería la primera vez.

“Ahora es el turno de Hailey usar un vestido blanco y botas y publicarlo en Instagram”, “Apuesto que esta foto tiene el triple de la cantidad de me gusta que las fotos reales de la boda de Hailey”, “Selena, nuestra boda se supone es secreta”, “Otra vez esperando 500 millones“, “Realmente espero verte un día en vestido de novia, la chica más hermosa del mundo”, “Selena Gómez es nuestra reina. Ella es la chica más increíble que Dios ha creado jamás”, “Esperando a que Hailey copie esto”, “Selena en la boda falsa luciendo más feliz que Justin en la boda real”, “Hailey desearía tener un poco de talento de Selena Gómez”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

