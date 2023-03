Selena Gómez se queda la corona y deja rezagada a Kylie Jenner en Instagram

Con 390 millones de seguidores, Selena Gómez deja rezagada a Kylie Jenner en Instagram. La joven cantante y empresaria se apodera de la corona de la red y se convierte así en la reina de esta plataforma en donde Cristiano Ronaldo sigue a la cabeza con más de medio millón de “followers”.

Si hay algo en esta vida que no miente son los números y ahora que Selena está de regreso en Instagram parece que todo está regresando a su lugar y aún cuando Kylie Jenner ha superado a todas sus hermanas en la red social, Selena se impone libremente por encima de las demás féminas de la industria.

Lo único en lo que Kylie superaba a Selena, por mucho, era en la respuesta de los fans a los post que cada una de ellas compartía. Kylie durante mucho tiempo obtuvo millones de “me gusta” que superaban a los de Selena, pero hoy por hoy esto se modificó tanto como los millones que ahora las separan. Y para prueba un botón. El post que ésta publicó el pasado 22 de febrero superó los 19 millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Kylie superó esta cifra de “me gusta” el pasado mes de enero, sólo que lo hizo con un álbum entero, mientras que Selena los logró con una sola imagen. En la primera imagen de Kylie se puede ver que ésta aparece posando junto a su bebito en brazos, pero el resto es sólo del pequeño sonriendo y observando todo a su alrededor. https://www.instagram.com/p/CnsVre4SqSS/

