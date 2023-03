Ocho personas ciegas y tres muertas en EE.UU. por uso de gotas para ojos contaminadas con bacteria resistente a antibióticos

Las gotas para ojos infectadas con la bacteria Pseudomonas aeruginosa ya han dejado a ocho personas ciegas y tres muertas, informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Un informe de los Centros que cubre hasta el 14 de marzo reveló que en cuatro casos los pacientes tuvieron que ser sometidos a procesos de enucleación (extirpación quirúrgica de los globos oculares).

El uso de las gotas para ojos EzriCare y Delsam Pharma ha provocado 68 casos de infección en 16 estados.

Los productos, manufacturados por Global Pharma Healthcare con base en India, fueron retirados del mercado en febrero por potencial infección con Pseudomonas aeruginosa, una bacteria muy resistente a los antibióticos.

El Dr. Christopher Starr indicó a USA Today este miércoles que solo usuarios de estos productos están en riesgo.

“Solo los usuarios de marcas específicas deben estar preocupados debido al reciente retiro”, declaró el especialista, portavoz de la Asociación Estadounidense de Oftalmología.

“Antes de ponerse las gotas, todo el mundo debe verificar la etiqueta en el envase para asegurarse que no es uno de los productos retirados. Pero en este momento no hay preocupación con el uso de otras gotas”, añadió.

Varios tipos de infecciones están relacionadas con el brote. “La mayoría de los pacientes reportaron haber usado gotas artificiales”, publicó los CDC.

Las gotas EzriCar son libres de preservativos, lo que implica un riesgo mayor de contaminación, indicó al mismo medio el Dr. Daniel Laroche, presidente de Advanced Eyecare of New York y profesor clínico asociado de oftalmología en Mount Sinai’s Icahn School of Medicine.

“Sin preservativos contra bacterias, bacterias y hongos pueden proliferar, lo que potencialmente puede conducir a infecciones que amenazan la vista”, añadió Starr.

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que se encuentra en el ambiente, incluyendo el agua y la tierra. Hay varios tipos de Pseudomonas que causan enfermedades en los humanos.

La bacteria se propaga a través de superficies contaminadas, equipos y otras vías. Puede causar infección en los pulmones, en la sangre y otras partes del cuerpo.

Laroce destacó que el organismo es muy peligroso ya que puede invadir la corriente sanguínea a través de la cornea muy rápidamente.