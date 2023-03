Los 3 momentos en que Chabelo demostró su especial amor por el CF América

El mundo televisivo de México está de luto por el fallecimiento de Xavier López Rodríguez, más conocido como “Chabelo”. El destacado animador tuvo una larga trayectoria entre 1968 y 2015 en la cual no ocultó su pasión por el América, histórico equipo de la Liga MX.

A lo largo de su carrera, Chabelo justificó su amor por Las Águilas en reiteradas oportunidades, siempre dejando en claro que pese a ser una figura pública jamás ocultaría su amor por el equipo. Por ello, a continuación recordaremos 3 confesiones de amor de Chabelo por el América.

“Es un amor natural”

Después de desear que el título de aquella temporada quedara en manos del América en una entrevista para Fox Sports MX, Chabelo expresó: “Es un amor natural el que le tengo al equipo. Habrá gente que esté en desacuerdo pero pues… no me importa”.

Así inició el amor de Chabelo por el América

En una entrevista para CNN Español en 2015, Chabelo recordó cómo inició su pasión por el América.

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Entonces mis amigos, mis compañeros, me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista”.

Un amor en construcción

Luego de ver por primera vez al quipo de sus amores, Chabelo aprovechó aquella entrevista con CNN para acotar que poco a poco fue asistiendo a los partidos de las Águilas y desde entonces se convirtió en un ferviente aficionado.

“Cuando era niño los veía jugar contra equipos internacionales, y cuando podía iba con mis amigos a estadios donde casualmente jugaban, entonces me hicieron click de inmediato”, dijo.

Por otro lado, el América publicó a través de sus redes sociales un mensaje de condolencias.

