Francisca Lachapel relata su proceso para bajar unas libras y le dicen: “Qué mentira más grande”

La conductora Francisca Lachapel mostró la gran transformación de su cuerpo tras comparar las libras menos que está luciendo desde agosto de 2021. A su vez, explicó que todo se debe a una bebida que promociona Alejandro Chabán que consiste en rebajar de una manera mucho más sencilla gracias a ‘Yes You Can’.

“Mireeen!!! aquí mi transformación con @yesyoucan ¡Lo logré! Gracias a mi familia de Yes You Can por ir conmigo de la mano dándome las herramientas y empuje para lograr este gran cambio. Si hay una luz al final del túnel. Me siento recuperada, en control. Si yo pude hacerlo! Tú también puedes! @yesyoucan Llama al 1.888.988.5515 o visita YesYoucan.com”, fueron las palabras que acompañaron el audiovisual compartido en el perfil de Instagram.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejar saber su opinión sobre lo que piensan tras el audiovisual compartido en la red social de la camarita. A su vez, varios de ellos mencionaron que podría tratarse de una publicidad no tan certera como lo que ella dice en el video, al tiempo que otros dijeron que para poderlo consumir también requiere de dinero para poder comprarlo.

Sin embargo, otros usuarios de la plataforma explicaron que era muy motivador verla de esa manera, y es que el cambio es notorio. Por ello, se expresó mientras ambas fotos salían de fondo.

“Lo que me encanta es que en ambas fotos te ves sonriente”, “Orgulloso de cada paso que has dado mi baby”, “Univision obliga a sus empleados a cambiar su acento”, “Qué engaño, 9 libras en una semana pero el que entiende cómo funciona su cuerpo y la energía no cae en esos ganchos”, “Seamos reales, sin una buena alimentación y mucho gimnasio no se pierde ese peso, esas cosas todas son inventos”, “Esos productos no hacen milagros”, “Tengo la motivación pero me falta el dinero”, “Y con mucho dinero también”, “Con una alimentación saludable y hacer un poco de ejercicio”, “Nueve libras en una semana? No creo”, “Qué mentira más grande”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

Sigue leyendo:

· Francisca comparte una postal y sus seguidores le piden que deje de ser “tan dramática”

· Francisca Lachapel recibe buenos comentarios por su outfit y aseguran que ya tiene un “asesor” de imagen

· Francisca Lachapel asumió el error que cometió en ‘Despierta América’ y explicó lo ocurrido