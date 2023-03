Francisca comparte una postal y sus seguidores le piden que deje de ser “tan dramática”

La conductora de televisión Francisca de manera constante sube contenido audiovisual a la red social de la camarita para sentirse mucho más cercana a sus seguidores de la plataforma, debido a que cuenta con más de cuatro millones de fanáticos.

La dominicana en esta ocasión decidió compartir su look en la aplicación, momento que aprovechó para destacar que se encontraba muy feliz por la etapa que está atravesando. Además, se mostró muy fresca con una camisa elegante y una falda llena de lentejuelas. Sin embargo, no todos los comentarios suelen ser positivos en la publicación.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejarle algunos comentarios sobre su más reciente publicación, y es que siguen hablando del corte de cabello que decidió hacerse el pasado mes de diciembre. Varios de ellos han mencionado que extrañan ver su melena larga y arreglada, mientras rechazan el “afro” que le ha estado saliendo. Por ello, le han recomendado que tome consejo y deje de ser tan “dramática”.

“Se extraña el look anterior con pelo largo”, “No me gusta su cabello”, “Francisca estás hermosa, mantén tu peso y no rebajes más”, “Francisca me alegro de todo lo que te pasa en tu vida, soy tu seguidora. Te quiero dar un consejo, no rebajes más”, “Las mujeres siempre cambiamos de look, uno y luego otro”, “Hola Francisca, siempre te he seguido y te ves bien con tu pelo corto y largo”, “Eres bella Francisca, pero ese afro no te queda”, “Agarra consejo y arréglate ese pelo y deja de ser tan dramática”, “Se extraña tu look anterior del pelo largo, considera recobrarlo otra vez”, “Francisca es hora de hacerte peinados de niña”, “Va creciendo muy rápido el afrito”, “Te ves más hermosa que nunca”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

