Laura Bozzo comparte varias fotos y le dicen: “Debería ser ilegal esa cantidad de filtro”

La presentadora de televisión Laura Bozzo frecuentemente comparte fotos en la red social de la camarita de lo que hace, momento que aprovecha para poder interactuar con las personas que la siguen en la aplicación, quienes además se mantienen atentos al contenido que sube.

El pasado lunes envió un mensaje a sus más de 878 mil seguidores, al tiempo que fue de esa manera como quiso darle un feliz comienzo de semana a cada uno de ellos. Además, manifestó que habría conseguido una técnica que acaba con las imperfecciones en su rostro, y agregó que “los milagros” realmente son posibles.

“Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad ♥️🙏 bendiciones para todos 🙏por cierto descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura 🥳🥰❤️ya lo saben jamás pierdan la esperanza los milagros existen 🙏”, fueron las palabras que acompañaron la galería de fotos compartidas en su perfil de Instagram.

Los internautas se tomaron el tiempo en dejarle comentarios sobre su más reciente publicación, y es que siguen coincidiendo en que aparentemente estaría excediéndose del uso de filtros, o lo que algunos llaman Photoshop, debido a que recuerdan su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ y memorizaron que su rostro no es como se ve en las fotos.

Algunos usuarios le pidieron que publicara sus imágenes sin filtro porque consideran que es momento de aceptarse tal cual es a sus 70 años. Sin embargo, a Bozzo parece importarle poco lo que piensen de ella.

“Está el Photoshop activado”, “Una foto sin filtro”, “Cuánto filtro?”, “Debería ser ilegal esa cantidad de filtro, me muero”, “Quedaste de 20 años en la foto”, “Laura no le deja filtro para nadie”, “Un filtro más y nos deja sin agua potable”, “Sin filtro, al natural, carita lavada”, “Todo gracias al filtro, se atrevería a unas fotos SIN FILTRO”, “Caramba Laura, cuenta el secretico porque ya uno con 30 años se le van las arrugas y tú pareces de 15”, “Échate un fultro”, “No seas tan evidente, te pasas de filtro”, “Claramente duermes con filtro y maquillada”, “Esa no es Laura, es Photoshop”, “Necesito a ese maquillador en mi vida”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

