Laura Bozzo usó un vestido con transparencias y escote para la renovación de votos de Juan Rivera

La peruana Laura Bozzo el pasado domingo sorprendió a sus más de 876 mil seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, pues decidió ponerse un vestido negro lleno de transparencias y un gran escote a la altura de sus voluptuosos pechos, además las plumas terminaron dándole un toque de elegancia.

A su vez, la conductora de televisión le envió un mensaje a todos aquellos que la critican por su apariencia física y los atuendos que luce en diferentes ocasiones, y es que mencionó que pese a la edad que tiene se sintió “regia”. Además, aclaró que en la parte de abajo no usó lencería.

“Dedicado a quienes me critican que si ya estoy vieja pues me siento regia y este vestido que me dio mi adorada Aylin totalmente trasparente me lo puse sin nada abajo si que HORROR 😂😂😂😂😂 pero ya quisieran las que insultan tener mi cuerpo 🥳me amo y la edad está en el espíritu 🔝🔥🔝nos vemos mañana por @imagentvmex en @quepaselaura 🥰🥰”, fueron las palabras que acompañaron la postal colgada en horas de la noche del domingo.

Los internautas en el perfil de Bozzo dejaron una gran cantidad de comentarios por su más reciente postal compartida, y es que muchos de ellos aplaudieron el look que quiso lucir. Además, algunas usuarias de la aplicación escribieron que desearían tener el cuerpo de ella. Sin embargo, no todo fue positivo, pues mencionaron que siempre será ideal vestirse acorde a la edad.

“Te ves preciosa”, “Pues la verdad que sí, con mis 46 años quisiera tener su cuerpo, la edad es solo un número”, “Yo veo calzón pero muy guapa Laura”, “La gente no critica, la gente es el reflejo de su alma”, “Te ves espectacular, ya muchas quisieran verse como tú”, “Pero considero que sí hay que vestirnos de acuerdo a la edad”, “Que digan lo que quieran que las palabras vienen y se van”, “Laura te ves espectacular y las envidiosas que soporten”, “Pues sí mi Laurita, te ves súper hermosa, elegante y distinguida y muchas quisiéramos tener tu cuerpo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

