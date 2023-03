Albóndigas hechas con ADN de mamut son presentadas por startup de comida

Si bien el mamut se extinguió hace miles de años, científicos han conseguido analizar los restos e incluso crear carne con ADN de estos animales gigante de la Era del Hielo.

Una empresa australiana de carne cultivada en laboratorio presentó Mammoth Meatball, una albóndiga de mamut lanudo de gran tamaño. La bola de carne fue donada al Rijksmuseum Boerhaave, un museo de ciencia y medicina en los Países Bajos.

La albóndiga fue horneada y se terminó a mano con un soplete, el olor se describió como cercano a la carne de cocodrilo cocida.

A diferencia de las populares alternativas a la carne a base de plantas, la carne cultivada a partir de células, sin sacrificar animales, replica el sabor y textura de la carne convencional. La carne cultivada también se ha visualizado como una alternativa con menor impacto ambiental.

La elaboración de esta albóndiga hecha con una proteína de mamut corre a cargo de Vow en colaboración con Naturalis y Wunderman Thompson. El equipo produjo alrededor de 400 gramos de carne de mamut.

El proceso de elaboración de esta carne de cultivo parte de la identificación de la secuencia del gen involucrado en la mioglobina de un mamut, que es una proteína que se encuentra en las células musculares.

La investigación sobre el genoma del mamut y la vida de estos mamíferos ha sido posible gracias al descubrimiento de restos intactos sepultados en el Ártico.

“Desafortunadamente, hubo una serie de lagunas, pero las llenamos utilizando la secuencia de mioglobina del elefante africano (el pariente vivo más cercano del mamut lanudo). A partir de ahí, insertamos el gen de la mioglobina de mamut en algunas células de oveja y comenzamos a cultivar las células para la albóndiga de mamut”, explicó George Peppou, fundador de Vow.

Las albóndigas hechas con ADN de mamut no están destinadas al consumo humano. No se pondrá a la venta porque se desconoce el perfil de seguridad del producto, una proteína que no existe desde hace 5,000 años.

Vow planea lanzar una línea de codorniz cultivada

La compañía australiana ha buscado cultivar carne de más de 50 especies diferentes. La primera carne cultivada que Vow vendería este año a los comensales sería una rara codorniz japonesa.

Vegconomist informa que Vow se ha convertido en la primera compañía de carne cultivada en el país en comenzar el proceso de aprobación regulatoria con Food Standards Australian New Zealand (FSANZ), con la esperanza de lanzar una línea de codorniz japonesa llamada Morsel en restaurantes para 2024.

“Hemos tenido la misión de inventar carnes completamente nuevas que los carnívoros eligen egoístamente. Queremos crear alternativas a la carne deliciosas, satisfactorias y sostenibles que se cultiven con una fracción de la tierra y la energía”, señala Peppou.

FDA aprueba que pollo cultivado en laboratorio pueda venderse en Estados Unidos

Distintas empresas trabajan en sustitutos de la carne convencional, como pollo, cerdo y ternera. Muy pronto, los estadounidenses podrían probar la carne de pollo cultivada en laboratorio.

El 16 de noviembre de 2022, la FDA declaró que la carne de pollo cultivada en laboratorio desarrollado por la startup de tecnología alimentaria de California, Upside Foods, es segura para el consumo humano.

