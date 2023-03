Alicia Machado es fuertemente criticada tras verse muy amorosa junto a Christian Estrada

La venezolana Alicia Machado desde el pasado fin de semana se le ha visto muy cariñosa junto a Christian Estrada, expareja de Frida Sofía. La Miss Universo 1996 a través de las historias de la red social de la camarita ha compartido varios videos de lo que fue un día de descanso. Además, parece estar muy contenta a su lado, aunque hasta el momento no han confirmado que se encuentran en una relación sentimental.

A través de una de sus más recientes publicaciones en la aplicación, varios internautas se tomaron el tiempo para mencionarle que se encuentran en desacuerdo con el nuevo presunto vínculo amoroso que tendría con Estrada, pues varios de ellos consideran que está a tiempo de alejarse de él.

“Me caías muy bien, pero ya no”, “Deja a Christian Estrada!!! Por el amor a Dios, estás a tiempo”, “Tú muy guapa pero por favor deja de fijarte en vividores, te mereces mucho más”. “Ay no Alicia, tú eres una reina inteligente para andar saliendo con el tontuelo de Estrada“, “Amiga date cuenta”, “Ay Machado, te me has caído un poco de mi pedestal donde te tengo”, “Ay ALicia, atraes a puros patanes, estás viendo y no ves”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

A su vez, se ha viralizado en las redes sociales una historia donde ambos salen abrazados y con lentes de sol, al tiempo que Christian se muestra tranquilo y sonriente mientras le está dando besos en la mano a la también actriz. Además, el audiovisual fue acompañado por el siguiente mensaje: “Buenos días alegría”. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

“Quiero verlo cómo se pondrá cuando la Machado ya no le quiera soltar dinero. Por eso no mantiene a su hijo”, “Que disfrute este momento. Total la vida nos da momentos buenos, malos, bonitos”, “Ese es un vividor Alicia, ten cuidado, no cabe duda que hay mujeres que no saben elegir”, “Otra para la lista”, “Pero parece como que no tuviera hijos, se comporta como niña”, “Tanto amor que casi convence. Pero que gozen el ratico”, manifestaron este miércoles.

