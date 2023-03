Alicia Machado se deja ver muy romántica con Christian Estrada, ex de Frida Sofía

Hay un romance a la vista. Alicia Machado y Christian Estrada se han dejado ver a través de las redes sociales derrochando miel. En una historia publicada por Estrada, y compartida por la venezolana, se les observa caminando bajo la luz de la luna y él le da un beso en su frente mientras la tiene abrazada.

En el video hasta pusieron un corazón rojo y la canción ‘Disfruto’ de Carla Morrinson. En redes sociales los comentarios no tardaron en llegar, muchos de ellos no fueron del todo amigables con el ex de Frida Sofía.

“Ya valió. Ese es un vividor. Es el que anduvo con la Frida y Alejandra Guzman. Que se cuide que le va a bajar $”, “Ay, que no se enamoré”, “No me suena ese amor, lo lamento”, “Ponte pila, Alicia. Que pague todo él” y “Alicia, que disfrute mientras dure” son algunos de esos mensajes recibidos.

A Alicia Machado no se le ha conocido un romance desde que estuvo con Roberto Romano. Su amor inició mientras ambos convivieron durante la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, de la cual Machado salió como ganadora de los $200,000 dólares.

Una vez ambos fuera del reality show compartieron su romance y presumieron de su amor en las redes sociales por algunos meses, pero todo terminó y se desconocen las causas que motivaron ese desenlace.

Poco después del fin del romance, Machado compartió una frase que los internautas relacionaron directamente con Romano.

“Cuando te despegas de la falsedad y te acercas a tus valores, casi siempre encuentras las respuestas a tus dudas, ¡encuentras el camino que debes seguir! No existe género cuando las ganas se juntan y la voluntad viene de tu amor propio y fe en tus sueños! Cree en ti porque nadie lo hará mejor que tú!”, dijo la venezolana.

