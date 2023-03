Becky G ignora a la prensa y no confirma si habrá boda con Sebastian Lletget tras la infidelidad

Becky G no emitió ningún comentario sobre su relación con Sebastian Lletget, y con elegancia se subió a la camioneta negra que la estaba esperando, tras confirmarse los rumores de que el futbolista le fue infiel durante una de sus visitas a España para preparar la temporada de su equipo, el Dallas FC.

La cantante estadounidense ignoró las preguntas de la prensa, quienes querían saber si la boda sigue en pie o si finalmente ella no perdonará la situación y no habrá caminata por el altar. Esto ocurrió cuando la intérprete de ‘Mayores’ salía del evento IHeartRadio Musica Awards 2023 en el Dolby Theatre de Hollywood.

Esta ceremonia de premiación, donde Becky G recogió el premio a Mejor Canción Latin Pop/Reggaeton del año por ‘Mamiii’, la canción con Karol G, fue su primera aparición tras la ola que se generó tras los rumores de infidelidad y la posterior confirmación por parte de Lletget en un comunicado.

Becky G no ha hablado sobre el tema, pero tras haber recibido ese reconocimiento envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram al publicar las imágenes del momento y les agregó unas palabras que podría, quizás, relacionarse con incalculable apoyo que ha recibido de sus fanáticos tras la infidelidad de su prometido.

“Sin palabras, pero gracias”, escribió Becky G.

El comunicado de Sebastian Lletget

Horas después de que la mujer anonima comenzara a contar que Lletget le fue infiel a la cantante, él se atrevió a emitir un comunicado en donde confiesa haberle fallado y lastimado a su prometida.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, fue parte del mensaje del futbolista.

