Pese a que la muerte de su madre ocurrió en el 2017, Olga Tañón dice que sigue siendo su mayor inspiración

En entrevista con Billboard, con motivo del Mes de la Historia Femenina, Olga Tañón se sinceró sobre lo que doña Carmen Gloria Ortiz le enseñó desde que era niña y asegura que ha hecho lo mejor que puede para llevarlo a cabo al pie de la letra, según reportó Mezcalent.

“Mi mamá es mi modelo a seguir y siempre lo va a ser. A pesar de todas las dificultades que pasó en su infancia supo sobreponerse a todo y ser una gran mujer. Mami era muy amorosa, pero rústica y fue ella quien me enseñó, entre muchas cosas más, esa cuestión de seguir adelante y olvidarse de las cosas que digan los demás, porque de otra manera no se puede vivir nuestra propia vida a gusto”, dijo Olga.

Asimismo, la puertorriqueña señaló que una de las canciones que más le dan fuerza en sus conciertos es “La Gran Fiesta”, pues además de que va acorde con estas enseñanzas, reveló que su madre pudo escucharla poco antes de su fallecimiento y que cada que la interpreta siente como si ella estuviera en el escenario con ella.

Con el pasar de los años los fans de la puertorriqueña saben que dentro de su lista de canciones pueden encontrarse con muchos temas que hablan del amor, la traición, la felicidad y muchas emociones que engloban algunas de las más importantes temáticas de la vida. Importante es reconocer que sus temas no son ofensivos y que pueden pasar de generación en generación. Y es que aún cuando puedas estar hablando de alguna situación difícil y compleja, también es cierto, que su ritmo te permite bailar en medio del dolor.

Temas como “Es Mentiroso”, “Cómo olvidar”, “Muchacho malo”, “Todo lo sube baja”, exponen situaciones complicadas, momentos de engaño y dolor. Así también lo podemos encontrar en la canción que ella define como la que más le sube los ánimos en sus conciertos. En “La Gran Fiesta” dice: “La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa”. Ella misma dice que no le canta a la amargura en esta canción y le dice a sus fans que a un sentimiento como éste básicamente se le abre la puerta, pero para que salga de la casa.

