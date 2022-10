Olga Tañón regresó a Venezuela luego de 14 años y reunió a más de 11 mil fanáticos

La cantante Olga Tañón desde el pasado mes de junio anunció que luego de haber transcurrido más de una década volvería a pisar uno de los países que más ha querido y que ha marcado gran trayectoria de su carrera artística, pues se trataba de Venezuela.

A través de las redes sociales fueron aumentando las expectativas de lo que sería ese show que daría ‘La mujer de fuego’ en el Poliedro de Caracas, y es que todo incrementó cuando dieron a conocer que el espectáculo sería 360°, es decir, un evento que le ofreció a más de 11 mil personas la oportunidad de poder disfrutar del concierto.

La puertorriqueña inició su presentación pasadas las 9 de la noche, y para abrir tomó la determinación de hacerlo con uno de sus clásicos como lo fue ‘Es mentiroso’, momento en el que la cúpula del Poliedro estalló de emoción al verla a ella acompañada de un gran equipo de trabajo, y sus bailarines que le dieron un toque particular.

“Gracias por cantar conmigo !!! me llevo esta experiencia en el corazón !!!!”, fue el mensaje que acompañó uno de los videos que compartió en la red social Instagram.

A su vez, el show tuvo una duración aproximada de tres horas y más de cinco cambios de vestuarios, al tiempo que pudo llegar hasta el más pequeño rincón del lugar donde se llevó el concierto, debido a que la tarima la favoreció para dar todo lo que ella esperaba.

Sin embargo, hubo un momento en el que comenzó a hablar con sus fanáticos y resaltó la condición de salud que tiene su hija Gabriela, quien además requiere de un cuidado especial. En ese entonces le pasó por su mente dejar su carrera musical a un lado para dedicarse a su pequeña, hecho que la hizo romper en llanto. View this post on Instagram A post shared by Olga Tañón (@olgatanonofficial)

La intérprete de ‘Cómo olvidar’ le explicó a su público que sus otros dos hijos la convencieron de quedarse, y luego de tanto tiempo se siente sorprendida de ver todo lo que ha logrado hasta entonces.

La cantante llegó a Venezuela el pasado martes para prepararse para lo que fue el show final que se dio el 1 de octubre, y es que también mencionó que “tenía que regresar a este país”. Además, durante su estadía también aprovechó para probar algunas comidas típicas de la nación.

Te puede interesar:

· Olga Tañón se realizó un nuevo retoque estético y mostró el resultado final

· Conoce el hotel donde Olga Tañón se está hospedando en Venezuela

· Olga Tañón decidió decorar su mansión de Navidad en septiembre