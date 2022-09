Conoce el hotel donde Olga Tañón se está hospedando en Venezuela

La cantante puertorriqueña Olga Tañón llegó hace par de días a Caracas, Venezuela, donde el próximo 1ro de octubre dará un concierto, el cual considera es un reencuentro con su gente querida de ese país.

Tañón no ha dejado de compartir fotos y videos en sus redes sociales mostrando lo emocionada que está por regresar, incluso fue recibida por fanáticos y medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y en el Hotel Eurobuilding, donde se está hospedando.

El Hotel Eurobuilding ofrece un servicio cinco estrellas desde hace 25 años. Cuenta con varias sedes en el país y además se ha ampliado a Estados Unidos y España.

Entre los servicios que ofrece este alojamiento de lujo está un centro de negocios, 14 salones para todo tipo de evento, lobby bar, cuatro restaurantes con menú de comida internacional, room service las 24 horas, jacuzzis, piscina climatizada, spa, sauna, cancha de tenis, peluquería y gimnasio.

La cantante mostró en su cuenta de Instagram un poco del gimnasio del hotel, el cual cuenta con grandes ventanales que permiten una privilegiada vista al Ávila.

En el primer video que montó se le ve cantando desde una caminadora del gimnasio y dice “prendimos la gran fiesta en Venezuela”.

‘La mujer de fuego’ también tenía la intención de mostrar detalles de su suite en el hotel, pero fue interrumpida por su esposo, quien tenía un gran problema: no podía bajar el agua del inodoro.

Al parecer tenía un sistema tecnológico que él no entendía y tuvo que ir la cantante y otros integrantes de su equipo para solucionar el problema en el baño. Al final el inodoro se bajaba como cualquier otro con una palanca.

Gracias a este video se pudo ver que suite es bastante amplia con sala de estar, dormitorio, vestidor y un gran baño privado con bañera y ducha.

En la sala de estar hay grandes muebles de cuero color marrón que combinan con otros elementos decorativos del lugar que son mayormente de madera.

Durante estos días previos al concierto Tañón ha visitado el recinto donde dará el concierto y donde están preparando un sistema de lujo para que los fanáticos y ella se reencuentren de la mejor manera. El Poliedro de Caracas tiene capacidad para recibir a 13,500 personas sentadas o a 20,000 personas de pie. View this post on Instagram A post shared by Olga Tañón (@olgatanonofficial)

