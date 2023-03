¿Pistolera que mató a seis en escuela de Nashville quería ser un niño por siempre y para siempre?

Un portfolio de arte en línea de la sospechosa de matar a tiros a seis menores y seis adultos en una escuela cristiana de Nashville incluye una imagen en la que manifiesta querer ser un niño por siempre y para siempre.

La página web bajo la identificación de “AH Illustrations” muestra una colección que Audrey Hale habría realizado profesionalmente para clientes.

En el sitio, Hale, quien tenía 28 años y era transgénero, se describe como una ilustradora y diseñadora gráfica “freelance” que crea logos para negocios. Hale además destaca una parte infantil en ella que ama salir a correr al patio de juegos.

En la sección de colección personal de trabajos, llama la atención una foto en la que se ven los tenis rojos de un niño en el aire como si este estuviera columpiándose. Sobre la imagen, se puede leer la frase: “Ser un niño (por siempre y para siempre)“.

En la carpeta, además están disponibles numerosas caricaturas de animales que la mujer describió como su pasión.

Hale se graduó de Nossi College of Art & Design en Nashville el año pasado, confirmó a CNN el presidente del centro académico. Durante su paso por la institución, fue galardonada por “Mayor progreso” y “Participación en clase”. Antes de Nossi, estudió en la secundaria en Nashville School of the Arts, donde desarrolló buenas amistades.

Una de estas describió como “dulce” y “graciosa” a Hale durante el periodo que estudiaron juntas.

La fuente dijo que ella no es la única sorprendida con el desenlace en la vida de su excompañera escolar.

“Ella realmente no encajaba en el arquetipo del pistolero de una escuela. Yo no sé qué le pudo haber pasado para que ella se convirtiera en la persona que vemos en las noticias. Todos en mi clase graduanda están vueltos locos en Facebook. Realmente, nadie vio esto venir”, declaró la exalumna.

Las autoridades sostienen que este lunes, poco después de las 10 a.m., la sospechosa ingresó a la primaria The Covenant School armada con dos armas largas y una pistola y la emprendió a tiros contra estudiantes y personal.

Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, todos de 9 años, murieron en el atentado. De igual manera, la maestra sustituta, Cynthia Peak, de 61; la encargada de la escuela, Katherine Koonce, de 60; y el guardián Mike Hill, de 61.

