Salió a fumar y lo mataron a cuchilladas: tragedia de joven que visitaba a su mamá en Nueva York

Jerry Crichlow, joven de 31 años, salió a fumar un cigarrillo en el pasillo frente a la casa de su madre en Brooklyn (NYC) y recibió múltiples puñaladas que le causaron la muerte al ser trasladado al hospital.

El fatal súbito ataque ocurrió en Crown St. cerca de Schenectady Ave., vecindario Crown Heights, alrededor de las 10:25 p.m. del domingo. “Escuché la puerta por la que entraba, y luego lo escuché golpear el suelo, colapsar”, recordó su madre Jacqueline Crichlow, de 55 años.

‘They jumped me!’



Brooklyn family mourns son fatally stabbed outside mother’s Crown Heights apartment.https://t.co/027QUEc5s9 — New York Daily News (@NYDailyNews) March 28, 2023

“Al principio no me di cuenta de que estaba herido”, recordó su madre al Daily News. Su hijo herido le dijo que había sido asaltado por tres personas. “Él no sabía quiénes eran”.

Fue el último recuerdo que Jacqueline tendrá de su hijo, quien murió poco tiempo después en el Kings County Hospital. “Es perturbador”, dijo la madre desconsolada. “Él realmente amaba a su familia. Todo su objetivo era cuidar de nosotros, preocupado por nuestro bienestar. Amaba la música, amaba cantar y rapear”.

Crichlow no fue robado y no quedó claro de inmediato qué provocó el apuñalamiento, dijo la policía. No se han hecho arrestos al momento. NYPD está investigando su pasado en búsqueda de pistas.

Según su familia trabajaba como chef para una línea de cruceros turísticos, luego de cumplir ocho años de prisión en una condena por agresión. “Tenía algunos problemas mentales con los que tenía que lidiar. Tenía que encontrar una plataforma para comenzar a reconstruir su vida. Y él lo hizo”, dijo su padre del mismo nombre, Jerry Chrichlow Sr.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Esta muerte violenta siguió a dos más afuera de viviendas públicas en Queens y Brooklyn el día lunes, con pocas horas de diferencia.