Muerte de amiga cercana habría llevado a pistolera de escuela en Nashville a crisis emocional, revela excompañera de clases

Audrey Hale, la mujer transgénero sospechosa de matar a tiros a tres menores y tres adultos en una escuela cristiana en Nashville, Tennessee, este lunes sufrió la muerte de una amiga cercana en los meses antes del ataque, lo que supuestamente la llevó a caer en una crisis emocional.

Hale, la alegada pistolera que atacó la escuela The Covenant, habría quedado devastada por la muerte, en agosto, de Sydney Shere Sims en un accidente de tráfico.

Así lo reveló a medios Samira Hardcastle, una excompañera de ambas en la Escuela de Artes de Nashville.

“Audrey definitivamente admiraba a Sydney“, recordó Hardcastle, según citada por el New York Post.

“Se sentía como (si la muerte) le afectó de manera distinta. Ella seguía publicando sobre Sydney casi a diario”, declaró la exalumna.

“Lo que yo sabía era que se trataba de más admiración. Tal vez infatuación. Eso era lo que específicamente, realmente miraba”, añadió la fuente.

Sims era miembro del mismo equipo de baloncesto de Hale en la escuela intermedia. basketball team as her in middle school.

Maria Colomy, instructora de Hale en el Colegio Nossi de Artes y Diseño, coincidió en que la muerte de Sims tuvo un impacto emocional en Hale.

“(Había) cantidad de comentarios del tipo ‘eras todo lo que importaba (y) te voy a extrañar por siempre‘”, relató Colomy a medios como New York Tines y CNN haciendo referencia a las publicaciones en las redes sociales de Hale.

Sin embargo, la hermana gemela de Sim, Taylor, le restó peso a esta información en un mensaje de Instagram que cita el Daily Mail.

“Por favor, no mezclen esta tragedia tan desagradable y repugnante con el nombre de mi hermana”, pidió la usuaria. “Esto es muy enfermo y solo sirve para mostrar lo que la gente habla. Por favor, dejen fuera a mi hermana”, insistió.

Hardcastle no es la única excompañera de clases de Hale en la secundaria que se mostró sorprendida con el rumbo que tomó su vida.

Otra fuente que prefirió no identificarse dijo al medio británico que recuerda a Hale como una chica “dulce” y “graciosa”.

“Lo que ella hizo es imperdonable, pero cuando yo la conocí ella era una chica dulce y graciosa“, describió. “Cuando ella salió del closet como trans, nadie se sorprendió”, añadió la mujer.

Hale tenía bajo su posesión siete pistolas compradas legalmente, a pesar de estar bajo tratamiento médico por un “desorden emocional”.



El jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake, informó este martes que la mujer transgénero que se identificaba como “él” en redes, compró legalmente las armas en distintas tiendas de la ciudad y las tenía escondidas en su casa. Hale habría atacado el colegio con tres de ellas, una pistola y dos rifles de asalto, antes de morir baleada por agentes que acudieron a la escena.



Según Drake, Hale estaba bajo el cuidado de un médico por un trastorno emocional no especificado. Sus padres consideraban que no debía poseer armas, y creían que su hija había vendido la única que tenía.

Al momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen.

