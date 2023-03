Natasha Araos: ¿Ex de Chyno Miranda de romance con amigo del cantante?

Los rumores llevan más de un año dando vueltas en el mundo del entretenimiento… Los hemos visto fotos, videos, patinando, en la piscina, él bromea con que están ya casados, ella se cansa de asegurar que son solo amigos… ¿De quiénes hablamos? de Natasha Tashie Araos, ex de Chyno Miranda, y del cantante Oscarcito, amigo del ex de su ‘amiga’.

¿Hay o no romance entre Tashie y el amigo de Chyno? Aunque, como te dijimos al principio él bromea y ella aclara que no, las personas que comparten con ellos diariamente, y que forman parte de su círculo nos confirmaron que sí.

No se trataría de una relación formal, de un noviazgo o de una pareja pensando en futuro casamiento o irse a vivir juntos, pero sí estarían viviendo un romance desde hace más de un año, muy cerquita del anuncio que hicieron con Chyno Miranda de la separación, y poco después que el cantante de ‘Dónde Nos Vamos a Ver’ viajara a Venezuela, donde se encuentran actualmente.

¿Cómo se conocieron Tashie y Oscarcito? La influencer conoció al cantante prácticamente al mismo tiempo que a Chyno porque justamente fue su ex esposo quien se lo habría presentado. En la época en que Chino y Nacho comenzaba y se convertía en un éxito mundial, también nacía el dúo de Franco y Oscarcito, quienes como Miranda y Mendoza, también terminaron separados con pelea de por medio.

Ya todos viviendo en Miami, Chyno, Natasha y Oscarcito, era común verlos compartir en eventos públicos o en privado. De hecho, el que podría ser el actual romance de Araos, habría sido de gran apoyo cuando Miranda comenzó con sus problemas de salud.

Y de los amigos ‘confidentes’ habría nacido esta atracción que hoy, según su círculo más cercano, no le han puesto nombre formal a lo que estarían viviendo, pero sí sería sin duda un romance en donde Oscarcito se habría convertido en el gran apoyo de Natasha.

Hace unos días, Oscarcito compartió en su Instastory, y después borró, un video en donde enfoca el trasero de Tashie saliendo de la piscina y asegurando que ‘es muy difícil concentrarse’.

La última aparición pública de ambos como ‘amigos’, así prefiere nombrarlo la ex de Chyno, fue hace unos días cuando Oscarcito participó de ‘Free Cover Venezuela’, un movimiento musical venezolano con gran éxito que se realiza en Miami, y Natasha estaba muy feliz cantando y bailando con el público.

¿Lo harán oficial? Por el momento, según amigos de ambos, no porque Oscarcito estaría por sacar nueva música en donde preferiría seguir con la imagen de soltero que tiene desde el 2016, cuando se separó de su última pareja. Y en el caso de Natasha preferiría seguir con su imagen de madre soltera, emprendedora y empoderada.

