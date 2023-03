Donald Trump Jr. alega en mensaje por Rumble que acusación contra su padre es una “mierda nivel comunista”

Donadl Trump Jr., uno de los hijos del expresidente republicano, catalogó de “mierda nivel comunista” la decisión de un gran jurado en Nueva York de acusar a su padre por el pago irregular en el 2016 a la actriz porno Stormy Daniels.

“Seamos claros, gente. Esto es mierda nivel comunista. Esto es algo que haría Mao, Stalin, Pol Pot“, indicó este jueves través de su programa “Triggered with Donald Trump Jr” en Rumble unos 15 minutos después de que trascendieran las acusaciones.

“Los haría sonrojar. Es tan flagrante. Es tan loco que incluso los radicales de izquierda de The Washington Post están diciendo que realmente no se basa en hechos”, añadió el hijo mayor del presidente.

“Para esa gente que dice que no es real, Trump se lo está inventando, no es un problema real para nosotros… Si tú no crees que la militarización del sistema completo del Gobierno federal contra sus enemigos políticos, contra los electores -la mitad del país aproximadamente- como hemos visto, si tú no piensas que eso es un problema, tú ni siquiera perteneces a ninguna posición de Gobierno, y mucho menos presidente“, argumentó el empresario.

Trump Jr. de paso aprovechó la transmisión para alertar a opositores de Trump de que podrían ir tras ellos.

“Yo sé que puedes tener tu audio y puedes hacer tu sinsentido y puedes pretender que estás haciendo bien y contratar a tus influencers…Pero si no crees que eso es un problema, adivina qué, solo espera a que vengan por ti”, continuó.

El hijo mayor de Trump además cuestionó la credibilidad de Stormy Daniels, cuyo nombre de pila es Stephanie Gregory Clifford.

“Estamos en una batalla por nuestra existencia y esto caso completo depende de testigos poco confiables y desacreditados, Stormy Daniels, que yo creo le debe a mi padre par de cien de los grandes en honorarios legales porque ellos perdieron”, señaló.

“Se base en el deshonrado, encarcelado, inhabilitado, abogado payaso, Michael Cohen, así como una muy inestable y turbia teoría alrededor de una ley de financiamiento de campañas”, alegó.

“A la ley no le importa si se puede militarizar contra conservadores, si se puede militarizar contra personas que van hacia el pantano”, añadió.

Trump Jr. cuestionó que el tratamiento hacia su padre es distinto al dado a Biden y su familia.

“Noten que ellos no le hacen esto a la Administración Biden o a la familia Biden o los Clinton o cualquier demócrata corrupto que ha hecho millones y miles de millones donde hay seña que tú ni siquiera crees que ahí hay una historia”, expuso.

Un gran jurado en Manhattan votó para acusar a Trump por los $130,000 dólares pagados de manera irregular a la actriz porno.

Las autoridades plantean que Trump encubrió el pago que realizó su exabogado, Cohen, a Daniels para que esta no revelara una supuesta relación con el magnate en el periodo previo a las elecciones de 2016. El argumento de fondo es que la acción podría representar una infracción de la ley de financiación de campañas.

El expresidente indicó ayer que no puede tener un juicio justo en Nueva York.



En su red Truth Social, Trump atacó la supuesta parcialidad del tribunal neoyorquino que lo juzgara.



“Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York”, compartió.



Poco antes, Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado, indicó en un comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump su entrega para la lectura de cargos.

“Esta tarde hemos contactado con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega en la oficina de la Fiscalía de Manhattan”, declaró Bragg en el escueto mensaje



Trump ha acusado a Bragg de racista, de estar motivado políticamente y de ser un “psicópata degenerado que odia a Estados Unidos”.



Adicional, lo señala por supuestamente actuar bajo las órdenes del inversor George Soros.

Líderes del Partido Republicano como el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy catalogaron el procesamiento criminal como una “caza de brujas”.



“La población estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes”, anticipó McCarthy.



A juicio del legislador, el fiscal ha dañado de forma irreparable el país en un intento por interferir en la elección presidencial.

Otra que tronó contra Bragg fue la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien catalogó la movida como política.



“Cuando nuestro sistema de justicia se utiliza como herramienta política, nos pone a todos en peligro. Este es un flagrante abuso de poder por parte de un fiscal de distrito enfocado en la venganza política en lugar de en mantener a las personas a salvo”, señaló en Twitter.

