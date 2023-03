H&M EE.UU. amplía el surtido de tallas grandes en ropa para mujeres y hombres

H&M EE.UU. dio a conocer que ha ampliado su surtido de tallas ampliadas, con productos que van hasta la 2XL en tiendas para damas y caballeros y hasta la 4XL en línea para damas y la 3XL para caballeros.

En un comunicado, H&M EE.UU. señala que está tomando medidas para hacer que la marca sea más inclusiva para la comunidad de tallas grandes al tener un enfoque explícito en ofrecer una variedad más completa y diversa de tallas para todos los tipos de cuerpo.

“Como empresa impulsada por valores comprometida con la inclusión y la diversidad, H&M EE. UU. se enorgullece de asociarse con la fundadora, activista y modelo Tess Holliday para utilizar su amplio conocimiento de la industria, su experiencia personal como compradora de tallas grandes y abogar para afectar el cambio dentro de la empresa”, dice la misiva de la compañía.

La tienda de ropa explica que se consultó a Holliday para asegurarse de que H&M US esté equipada con las herramientas, la información, la educación y el apoyo para ayudar a mitigar los prejuicios, mejorar la inclusión y promover la diversidad, desde ideas de diseño, desarrollo de productos, marketing y comunicaciones.

“H&M adopta la inclusión como un imperativo comercial. La evolución y el progreso de H&M en tallas extendidas refleja nuestro compromiso y se enfoca en los desafíos que enfrenta, el progreso realizado y más progreso por venir”, dijo Donna Dozier Gordon, directora de Inclusión y Diversidad de H&M para la Región de las Américas. “Estamos orgullosos de trabajar con Tess, quien ha sido fundamental para ayudarnos a asegurarnos de que ofrecemos una oferta y una experiencia inclusivas para el cliente”.

H&M EE.UU. y Holliday han trabajado por meses para identificar áreas específicas de mejora al hacer que la moda sea accesible para todos los clientes.

“La moda debe ser accesible e inclusiva”, dijo Tess Holliday. “A lo largo de mi carrera, me he esforzado por realizar cambios impactantes en la industria de las tallas grandes de manera real y duradera. Junto con H&M US, estamos democratizando la industria de la moda aquí en los EE.UU. Estoy encantada de asumir este papel y continuar mostrando a todos que la moda de tallas grandes no significa sacrificar el estilo”.

Además de su variedad de tallas extendidas, H&M presentó recientemente una nueva colección de mezclilla, Curvy Denim, cuyo tamaño se enfoca en el ajuste y la forma en lugar del tamaño y se adapta a una forma de cuerpo más curvilínea al incluir más espacio en las caderas y los muslos.

