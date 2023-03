Joven hispano mató a abuelo en fiesta de cumpleaños con bala perdida: arresto en Nueva York

Tito Llanes, joven de 27 años, fue arrestado esta semana como sospechoso de matar con una bala perdida a un abuelo durante una fiesta de cumpleaños en Harlem (NYC) en el otoño de 2021.

Sylvester “Big West” Topping (57) fue baleado la noche del 11 de septiembre de 2021 en East 115th St. cerca de First Ave. en East Harlem, dijo la policía de Nueva York. Fue alcanzado en la cara cuando una bala disparada en la calle atravesó una ventana y llegó hasta la celebración de cumpleaños de un amigo. Lo declararon muerto en el Metropolitan Hospital poco después.

Llanes, residente de Brooklyn, fue arrestado sin incidentes en un complejo NYCHA en Harlem y lo acusaron de homicidio, asalto, posesión criminal de un arma y peligro imprudente. Al parecer la bala perdida se originó durante una disputa “relacionada con pandillas”, dijeron fuentes policiales, pero no ofrecieron detalles sobre el motivo. Tenía antecedentes penales.

La prometida no identificada de la víctima que se encontraba en la escena cuando fue baleado dijo ayer al Daily News que estaba sorprendida y complacida por la noticia del arresto 18 meses después. “Estoy feliz. No sentí que iba a haber un gran avance”.

“Muchos de los que estuvimos allí no sabíamos qué pasó, no sabíamos quién disparaba, de dónde venía el tiroteo”, recordó la prometida. “Todos se estaban levantando para irse de la fiesta y no sé si estaba pasando algo”.

Topping había sido arrestado por posesión de armas en 2014 y vivía en el barrio Morrisania de El Bronx. Tenía tres hijos, dos hijastros y tres nietos, y era conocido por su amor por la cocina y su generosidad, según un obituario en línea. “Si te gustaba comer… era tu persona favorita porque la cocina era su segundo hogar”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

También en 2021 la madre mexicana Gudelia Vallinas murió alcanzada por una bala perdida al quedar atrapada en un tiroteo entre pandilleros rivales en Queens (NYC).