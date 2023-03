Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona: “Me encantaría que Messi volviese, las historias bonitas tienen que acabar bien”

Continúan los ruidos en España en torno a la vuelta de Messi al FC Barcelona. En esta ocasión, el vicepresidente del club blaugrana Rafa Yuste, ha declarado abiertamente su deseo de que el astro argentino regrese a las filas del equipo, al tiempo que reconoció que existen contactos entre ambas partes.

“Leo y su familia saben el afecto que les tenemos y que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a algún puerto, con lo cual siempre he tenido y tengo esta espina clavada de que Messi no pudiese continuar en nuestro club”, fueron las detonantes palabras de Yuste en rueda de prensa.

“Me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que muchos aficionados podrían compartir mis palabras. Creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien”, concluyó antes de apuntar que existen contactos con La Pulga.

💣🇦🇷 ¿Quiere que Messi vuelva? ¿Hay contactos con Leo? Rafa Yuste suelta la bomba:



🚨"Sí a todo. Tenemos contacto con ellos". pic.twitter.com/vJwBPnDe6f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2023

De esta manera, ya son muchas las voces que se han unido para pedir el regreso de Messi al club blaugrana. Recientemente, el ex futbolista Sergio “Kun” Agüero declaró a través de una transmisión en vivo: “El FC Barcelona tiene la última palabra sobre el regreso de Leo Messi”.

También el presidente del club Joan Laporta, dijo que “Messi tiene las puertas abiertas al Barça”, un deseo que también se concentra en jugadores como Ter Stegen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Pedri y Robert Lewandowski.

El contrato de Messi con el París Saint-Germain vence en junio de este año y hasta el momento tanto su actual equipo como el FC Barcelona, han mostrado sus deseos de quedarse con sus servicios.

Sigue leyendo