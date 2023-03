La Conmebol publicó las cuatro primeras jornadas de las eliminatorias al Mundial 2026: Argentina se estrena con Ecuador

En septiembre de este año iniciarán las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin novedad alguna en lo que será el formato y el fixture respecto a la edición anterior. La Conmebol ya publicó las primeras cuatro jornadas del año, que se llavarán a cabo hasta octubre.

Todas las selecciones que conforman la Conmebol se enfrentarán entre sí para definir los 6 boletos directos mas el pase a repechajes. Cada una de las 10 selecciones jugará un total de nueve partidos como local y otros nueve como visitante.

Así, las cuatro primeras jornadas de las fechas FIFA de septiembre y octubre quedarán conformadas de la siguiente manera.

Jornadas del 2023 – Eliminatorias Conmebol al Mundial Canadá, Estados Unidos y México

Jornada 1 – Septiembre

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador

Jornada 2 – Septiembre

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay

Jornada 3 – Octubre

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú

Jornada 4, octubre 2023

Uruguay vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Ecuador vs Colombia

View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL (@conmebol) Así le fue a las selecciones de la Conmebol en la segunda jornada de la primera fecha FIFA 2023.

Así, los cupos por confederación para el Mundial 2026 han quedado distribuidos de de esta forma.