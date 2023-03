Las 3 jornadas clave de este fin de semana en el fútbol europeo: se define el liderato de la Bundesliga

Este fin de semana vuelve la acción en el fútbol a nivel de clubes con al menos tres choques de gran envergadura en el viejo continente. La Bundesliga de Alemania está llamada a ser el centro de la atracción, pues el líder Borussia Dortmund se peleará el trono con su rival histórico el Bayern de Múnich, que es segundo con un punto menos.

Por otro lado, más allá del Atlético de Madrid vs. Real Betis, La Liga no tendrá jornadas destacadas. Eso sí, en la Premier se debatirán algunos puestos de la clasificación a Champions con el Newscastle vs Manchester United y Manchester City vs Liverpool.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund

Además de la batalla por los puntos, el valor agregado que tendrá el partidos será el debut de Thomas Tugel como entrenador de Los Bávaros este sábado 1 de abril, ya que durante la fecha FIFA surgieron cambios drásticos con el despido de Julian Nagelsmann al frente del equipo.

Visto que Nagelsmann salió por no convencer con sus tácticas pese a que el equipo sigue con vida en las tres grandes competiciones, Tuchel tendrá que salir con una demostración categórica en un encuentro que tendrá lugar en el Allianz Arena.

Napoli vs. Milan

Con 19 puntos más que la Lazio que ocupa el segundo lugar de la Serie A, el SSC Nápoli no está obligado a ganar, pero jugando en casa con un grande como el Milan, su afición se quiere ir con la victoria.

Del otro lado, el Milan debe sumar de 3 el domingo para mantenerse en los puestos de Champions, ya que ocupa la última plaza (4°) que le da el boleto directo a la máxima competición europea de clubes y la Roma le escolta con un punto menos.

Manchester City vs. Liverpool

El sábado el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland (no se ha confirmado la participación del noruego por lesión), recibirá al Liverpool en el Etihad Stadium. Los Ciudadanos son segundos en la Premier League con 5 puntos menos que el líder, el Arsenal, por lo que tendrán que asegurarse la victoria si desean seguir en la lucha por el trono.

Mientras tanto, el Liverpool ya eliminado de Champions y de la FA Cup, no le queda de otra que ganar para tratar de meterse en puestos europeos pues actualmente ocupa la sexta casilla del torneo local.

Sigue leyendo