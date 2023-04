Carlo Ancelotti deja claro su futuro: “Quiero cumplir mi contrato porque me gusta el Real Madrid”

El Real Madrid se enfrentará este domingo ante un tocado Valladolid que roza los puestos del descenso y como parte de la previa el entrenador Carlo Ancelotti habló un poco sobre la actualidad del equipo, pero también se refirió a su futuro ante las preguntas de la prensa.

El italiano habló directamente sobre los rumores que aumentan cada semana y que le vinculan como el posible nuevo seleccionador de Brasil, indicando: “Es sencillo: no me sorprenden los rumores. Ni me preocupa. Sigo hasta que el Madrid quiera. Noto mucho cariño del club. Estamos tranquilos todos”.

“Cada uno opina lo que quiere. Mi realidad es que quiero cumplir mi contrato, porque me gusta el Madrid”, concluyó sobre el tema tras ser cuestionado por la prensa.

Ancelotti también comentó la actualidad del francés Ferland Mendy, de quien este viernes el club sacó un comunicado informando sobre una nueva lesión que le podría dejar hasta un mes fuera de los terrenos de juego.

“Tenemos el mismo problema que los demás equipos. No ha tenido suerte Mendy esta temporada”, expresó.

El Real Madrid buscará un triunfo que le permita acortar la ventaja del líder de La Liga Santander, el FC Barcelona, que de conseguir una victoria frente al Elche tendrá una ventaja de 15 puntos en el torneo.

El siguiente partido del conjunto blanco será el próximo 5 de abril ante el FC Barcelona, en lo que será la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que por el momento es favorable para los culés por 1-0 en el global.

