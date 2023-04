Tras quedarse sin equipo en enero: Isco Alarcón podría volver al fútbol con el Fluminense

Luego de que se cuminara su contrato con el Real Madrid en junio de 2022, el mediocampista español Isco Alarcón emprendió un nuevo camino con el Sevilla FC, el cual se vio truncado en enero cuando se terminó desvinculando del club.

Desde entonces, el jugador de 30 años que consiguió ganar hasta cuatro Champions con el Real Madrid se ha mantenido sin equipo. Pero durante los últimos días ha sonado con fuerza un posible nuevo destino que le ubica en el Fluminense del Campeonato Brasileño de Serie A.

La presencia de su ex compañero en la Casa Blanca, Marcelo Vieira, sería un incentivo para que el español pruebe por primera vez en su carrera el fútbol sudamericano.

¡SIN OPCIONES! Según informó The Athletic 🗞️, Isco Alarcón ⚽️ se ha convertido en jugador libre desde enero, esto se debería a una fuerte discusión con el director deportivo 👤 del Sevilla ⚪️🔴. El volante viene entrenando por su cuenta en su domicilio hasta encontrar nuevo club. pic.twitter.com/9JsJ5bw8YB — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 23, 2023

El medio español Mundo Deportivo, reveló que Isco llegaría al Fluminense a cambio de un salario de $543,000 dólares al mes y que además, el malagueño ve a Brasil como un destino interesante.

Cabe recordar que Isco estuvo muy cerca de fichar en enero con el Unicón Berlín, equipo que ocupa la tercera posición de la Bundesliga de Alemania. Sin embargo, en el último día del mercado de fichajes la operación se complicó y quedó sin efecto.

Por el momento, Isco se mantiene entrenando desde du hogar mientras que su agente Jorge Mendes afina los detalles para su nuevo destino, que podría conocerse en junio. View this post on Instagram A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

