Yanet García exhibe sus curvas con un traje de baño que no puede contener sus caderas

Cada vez que Yanet García comparte algún tipo de publicación para sus 14.9 millones de seguidores de Instagram la temperatura sube como la espuma. En esta ocasión, la regiomontana publicó unas candentes fotos que han generado miles de ‘me gusta’.

En las postales que la “chica del clima” subió a la famosa red social, se le puede ver derrochando sensualidad para la lente de la cámara mientras exhibe sus curvas con un ajustado traje de baño de encaje que no puede contener sus bien formadas caderas.

“En la jungla, la poderosa jungla 🐒”, escribió la joven de 32 años al pie de una serie de nueve postales que como era de imaginarse, los comentarios de sus fanáticos no tardaron en hacerse presentes para destacar la belleza de la mexicana.

“Si existe la perfección, seguro estoy aquí admirándola y aplaudiéndola 🌹❤️‍”, “Mamacita hermosa 🙌🔥” y “La piernita levantada merece ser bautizada como “la pose Yanet” jajaja 😍❤️”, escribieron algunos de sus admiradores.

Desliza

Cabe resaltar que Yanet García es una de las famosas que suele utilizar todo tipo de candentes atuendos que sin duda le favorecen para que su anatomía de tentación cause el mayor impacto posible. Así lo demostró cuando modeló de perfil usando lencería color morada de encaje y transparencias. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: