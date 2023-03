Yanet García se ejercita en ajustados leggings y diminuto top en el parque

La siempre bella y sensual Yanet García ha dejado tirando baba a sus casi 15 millones de seguidores de Instagram al compartir un nuevo video donde se le puede ver realizando una rutina de ejercicio en el parque, además de lucir su espectacular figura.

En el clip que la llamada “chica del clima” publicó en la famosa red social de la camarita, aparece calentando, estirándose y corriendo desde Central Park, usando un conjunto deportivo color rosa que consta de un diminuto top y leggins.

“La salud no es todo acerca de perder unas pocas libras o acerca de la ausencia de enfermedad crónica; se trata de sentirse bien, aparecer, y dar sus más altos regalos al mundo”, escribió al pie del material que ha generado miles de reproducciones y ha recibido cientos comentarios para alabar sus bien formadas curvas de tentación.

“Que cuerpazo mi vida hermosa 💖 😍”, “Mujer divina, eres un bombón 🔥🔥” y “Cada día estás más linda”, son algunos de los piropos que le escribieron a la regiomontana.

Previamente, Yanet García aprovechó para subir una postal en blanco y negro en la que posa de perfil junto a un ventanal, enfundada con un bodysuit de encaje que en la parte de atrás es tipo hilo dental y deja a la vista sus torneadas piernas y caderas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: