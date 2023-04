Las Grandes Ligas anuncian a los primeros Jugadores de la Semana del 2023 [Videos]

Las Grandes Ligas ha tenido un gran inicio de temporada dejando momentos de mucha emoción e historia, algo de los que son protagonistas el jardinero de los Boston Red Sox, Adam Duvall y el inicialista de los Colorado Rockies, C.J. Cron, quienes fueron elegidos como Jugadores de la Semana en la Liga Americana y Nacional, respectivamente.

Duvall tuvo una destacada actuación en la serie de tres juegos contra los Baltimore Oriols, dejando un gran average de .571 con dos jonrones, tres dobles, un triple, ocho carreras impulsadas y seis anotadas. Además exhibió un OPS de 1.957 y un porcentaje de embasarse de .600.

Pero el juego del sábado fue el más especial para el jardinero de los Red Sox, y es que uno de los dos vuelacercas que despachó ese día, sirvió para dejar en el terreno al equipo de Baltimore, coronando así una noche en la que conectó hasta cuatro hits.

Adam Duvall is 𝗛𝗜𝗠. pic.twitter.com/GW4qZnZuSY — Red Sox (@RedSox) April 1, 2023

Por su parte, C.J. Cron no se quedó atrás y fue un jugador fundamental para que los Rockies ganaran dos de los cuatro juegos que disputaron en una importante primera serie ante los poderosos San Diego Padres.

En dicha serie, el primera base dejó un promedio al bate de .467 con tres jonrones, dos dobles, siete carrera impulsadas y tres anotadas en 14 turnos. Asimismo, exhibió un OPS de 1.729 y porcentaje de embasarse de .529. CJ Cron now has three home runs in three games this season! pic.twitter.com/fYNH6I0Mky— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 2, 2023

Cabes destacar que esta es la Primera vez que Adam Duvall es reconocido como Jugador de la Semana en la MLB, mientras que para C.J Cron, es la segunda ocasión que recibe este honor.

