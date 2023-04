Ana Obregón confirma que es abuela: La bebé que nació por gestación subrogada es de su fallecido hijo

No es madre, como dejó entender la semana pasada cuando sorprendió al mundo con el nacimiento de una bebé por gestación subrogada… Hoy, a través de la misma revista que les había ‘pillado’, como dijo la famosa española, Ana Obregón confirmó que Anita es su nieta, hija de Aless, su único hijo, quien falleció hace 3 años.

Con unas tiernas fotografías, en donde se les ve a ambas instaladas en el departamento que Obregón rentó en la ciudad de Miami, donde nació la bebé, y en donde viven temporalmente hasta que ambas puedan viajar a España, Ana le contó a la revista ¡Hola! como vive estos días de abuela, con tareas de madre, ya que ella sola criara a la pequeña.

Y aclaró lo que se convirtió en controversia mundial cuando se dejó entender que había decidido ser madre por segunda vez a los 68 años. Si bien, como te dijimos arriba, la crianza de Ana estará a su cargo, en la entrevista exclusiva que le concedió a la Revista ¡Hola! de España, explica que en verdad la pequeña es su nieta y que forma parte de los tres deseos de su hijo antes de morir.

¿Cuáles fueron esos deseos? Una fundación con su nombre para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, enfermedad que se lo llevó a los 27 años; que saliera el libro que no pudo terminar de escribir; y formar una familia.

La Fundación Aless Lequio abrió sus puertas en Madrid, España, el pasado 3 de febrero. El libro, ‘El Chico de las Musarañas’, que comenzó a escribir el joven y su madre lo terminó, se presentó unos días antes que Obregón viajara a Miami para cumplir el último de los tres deseos y que llevaba en proceso incluso antes de los dos anteriores: la familia.

La Familia es Ana Sandra Lequio García Obregón… “Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo”, le dijo la conductora española a la Revista ¡Hola!, que sale este próximo jueves con la entrevista exclusiva en donde brinda detalles sobre cómo llegó la pequeña a este mundo.

Por supuesto, comparte la felicidad doble que esto le produce, una nueva vida, en medio de tanta muerte y dolor, pues recordemos que además de Aless en un corto lapso de tiempo fallecieron su madre y su padre.

Y si el nacimiento de Anita no alcanzara para cambiar su vida, el hecho de que sea sangre de su sangre, que sea hija biológica de su hijo fallecido, naciendo incluso a tres años de su muerte, sin duda le cambió la vida.

La pregunta de muchos es ¿cómo se logró este proceso? Aunque no se ha confirmado de manera oficial, esto habría sucedido. Ante la madurez de saber que el cáncer no le permitiría ser padre en un futuro e incluso la posibilidad de no sobrevivir, Aless habría decidido congelar sus espermas en un banco de gestación en New York, bajo la tutela suya, de su madre y de su padre si él no lograba sobrevivir.

Para el procedimiento, y la última voluntad de su hijo, la decisión de llevarla adelante la tuvieron que tomar entre el conde Lequio y Ana, por eso muchos se preguntaban el por qué Obregón le tuvo que pedir permiso a su ex esposo.

Lo que siguió fue un proceso de elección y trámites que conllevó la compra en un banco de óvulos, la fecundación in vitro y luego la gestación en una madre subrogada. Así fue como todo este tiempo Ana Obregón se mantuvo ocupada e ilusionada con no fallarle a su hijo.

Ana Sandra Lequio García Obregón nació en la ciudad de Miami el 20 de marzo del 2023 con todos los detalles estipulados por contrato como establece el estado de la Florida en donde, para este tipo de embarazo, se necesita que una de las partes fecundadas no se anónima, sino de una de las partes de la pareja, en este caso el hijo de la presentadora.

Ahora, mientras esperamos saber qué le contó Obregón a la revista, confirmando de este modo que no se trató de un paparazzi las primeras imágenes que dieron vuelta al mundo, sino de algo pactado, las dos Anas deberán permanecer en Miami mientras terminan sus trámites legales y la pequeña recibe sus primeras vacunas.

