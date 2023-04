Anuel AA reconoce que tiene una tercera bebé: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada”

Anuel AA ha salido al paso para confirmar ante el mundo que sí, que la hija de Melissa Vallecilla es su bebé. El cantante boricua lo ha hecho de una manera muy particular y directa: publicó una foto junto a Pablo, su hijo mayor, y en el texto señaló que el pequeño tiene dos hermanas: Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘la más viral’, y Gianella, la pequeña de Melissa Vallecilla.

El intérprete de ‘Más dura que ayer’ también agregó un comentario a su publicación en el que explica lo que sucedió con la pequeña Gianella y su madre y el motivo por el cual ahora buscará estar cerca de ella.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CÓMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA. ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN, MÁS AÚN DESDE QUE VI A CATTA POR PRIMERA VEZ, ESE AMOR QUE CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENÍA QUE ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA”, expresó el boricua en principio.

Más adelante en el texto, resaltó que él con la madre de la pequeña solo convivió durante 4 o 5 horas en una noche de pasión.

“TAMBIÉN QUE ESO FUE CUANDO YO NO CONOCÍA A MI EX PAREJA Y NO NO ESTABA CON KAROL TAMPOCO. YA CASI UN AÑO ENTERO SOLTERO Y DIJO QUE LLEVABA CONMIGO 9 O 10 MESES DE NOVIA O DE MUJER MÍA CUANDO EN REALIDAD 8 MESES LLEVABA YO CON MI PAREJA ACTUAL EN AQUEL ENTONCES Y LOS TIEMPOS NUNCA CRUZARON COMO DIJO”, destacó Anuel AA en su texto.

Al cantante boricua le han llegado cientos de comentarios al respecto, felicitando o rechazando esta acción.

“Es de hombre reconocer los errores que bueno que aceptaste darle su lugar a Gianella. Hijo es hijo ahora sí está bien los 3”, “Tanto nadar para terminar en la orilla. Porque negar a esa criatura para luego arrepentirse”, “Así se hace,los niños no tienen la culpa”, “Es bueno que ya reconociste tu otra niña” y “Él nunca la negó, siempre negó fue haber tenido una relación con ella como ella quiso vender, pero jamás negó a la niña” fue lo que dijeron algunos de los seguidores de Anuel AA.

Sigue leyendo: