Anuel AA tendrá una bebecita: una mujer en Houston así lo confirma con prueba de paternidad pre-natal

En Univision y en El Gordo y la Flaca han reportado que Anuel AA, el ex novio de Karol G será papá. Pero la cigüeña no lo visitó con su amada Yailin La Más Viral, no. El reguetonero, al parecer, dejó embarazada a una mujer en Houston, quien dice confirmar la noticia porque además tiene en su poder una prueba de paternidad pre-natal.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, tiene 19 años de edad y mientras esta noticia se hizo viral ayer, ahora todos han olvidado el nombre real y la edad de la adolescente, porque parece que el reguetonero le fue infiel. Esta información la ha compartido el programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan. En El Gordo y la Flaca publicaron lo siguiente: “Anuel tendrá la bebecita que tanto quería 💗👸🍼 Todos los detalles esta tarde con @tanyacharry“. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

La revista Hola! también brindó esta información y contó que el nombre de la supuesta mamá de la bebé es Melissa Vallecilla, una venezolana que hace meses aseguró que había tenido un romance con él. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Por la publicación que realizó Yailin en Instagram se cree también que la pareja estaba enterada de esta situación. ¿Será que Jorgina sabe de esta situación y la acepta?. Llama la atención, que aún cuando en la caricatura parecen no saber si el bebé es niño o niña, los dos aparecen vestidos de rosa. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋🧿 (@yailin_lamasviraloficial)

