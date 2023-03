Anuel AA habría accionado en contra de su expareja por ponerle pestañas postizas a su hijo

El cantante Anuel AA habría arremetido en contra de su expareja Astrid Cuevas, quien además es la madre de su hijo Pablo, y hace más de un mes se vio envuelto en un escándalo tras viralizarse un video donde se muestra doblando una voz mientras que muy orgulloso luce las pestañas postizas.

A su vez, Cuevas fue bastante criticada en las redes sociales por hacer este tipo de cosas con su hijo, pues ella habría manifestado que en su casa no quería ver nada de machismo. Por ello, la progenitora se encargó de mostrarse como una persona muy orgullosa de lo que estaba criando.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que no veían nada bien que hiciera eso con Pablo, para algunos era simplemente jugar con la sexualidad de una persona que aún no estaría en la capacidad que no aparentemente no estaría en la capacidad de poder decidir que lo que quiere más adelante para su vida.

El pequeño ha sido objeto de burlas, aunque para algunos fue el momento ideal para mencionar que tiene talento para la actuación.

“Justo este es el video de la polémica entre ellos”, “Inocente criatura siendo utilizada por una madre que ignora, a qué nivel puede llegar con sus compañeros de escuela”, “No veo bien eso que ella está haciendo por eso fue que Anuel la llamó y la insultó y después salen muy agresivas”, “A esa edad nadie sabe de NADA DE NADA, si tu mamá te pones pestañas, pues ok”, “Esa madre no tiene oficio, deja que el niño sea el mismo”, “Mamá no hagas eso, no lo conviertas en una parte femenina, deja que crezca y que decida su sexualidad”, “Cuando se ponga vestido y tanga no grite”, “La madre está mal del coco”, “Esto es culpa de los papá por apoyar lo que él sin saber quiere”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

