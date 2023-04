Rashel Díaz comparte los tres secretos básicos de su éxito

Desde que no la vemos en tele a diario, Rashel Díaz parece haber encontrado la fórmula perfecta para estar mucho más cerca de su público. Una muestra de ellos no es solamente la cantidad de seguidores, sino las preguntas y consejos que le piden.

Como buena comunicadora, Rashel sabe cómo llegarles, y le comparte muchas de las claves del éxito que fue construyendo, en especial en estos últimos años, y en esta ocasión reveló los tres secretos básicos que formar parte de ellos y con los que comienza lo que espera sea un gran día.

LOS SECRETOS DE RASHEL DÍAZ AL DESPERTAR:

Como te dijimos más arriba son tres, y comienzan desde el mismos momento que abre sus ojos, y antes de hacer cualquier tipo de movimientos. La Propia Rashel los explica.

-Agradecer y conversar con Dios.

“Levantándome yo le dedico tiempo a Dios. Es ese momento íntimo con él, en donde, le doy las gracias mi Dios por permitirme un día más, que se haga tu voluntad en mi vida diaria, además declaro que será un día espectacular. No tienen idea cómo eso te ayuda”.

-No obsesionarse con controlarlo todo.

“Suelta todo lo que no puedes controlar, no todo está en nuestras manos y si todo no está en nuestras manos para que llevarlo cargando. ¡Suéltalo y déjalo ir!”.

-Disfrutar lo que se tiene.

“La Felicidad verdadera no está en está en tener todo lo que queremos, sino en apreciar todo lo que tenemos“.

Rashel ha decidido avocarse casi el 100 por ciento de su tiempo en ayudar a su público, a la comunidad, en diferentes actividades. Desde su iglesia dando la palabra, con consejos y también como mentora. De hecho este próximo sábado 22 de abril, estará dando una Masterclass gratuita en donde, durante 3 horas, dará consejos y ayudará a quienes se inscriban a perder el miedo, saber hablar el público y hasta promete enseñar a generar dinero.

En más de una ocasión ella misma nos ha confesado que no solo no extraña la televisión, sino que, en esta manera de reinventarse, que ya había comenzado a hacerlo crecer antes de salir de ‘Un Nuevo Día’, como parte de su ‘Plan B’, encontró su verdadera vacación, y por lo que un día se enamoró de ser comunicadora, ¿cuál? La de ayudar y servir.

