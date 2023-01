Karina Banda y Carlos Ponce, juntos al dos por uno gracias a VIX+

El 2023 trae para Carlos Ponce y Karina Banda su primer proyecto juntos presentando un show, “Enamorándonos, La Isla” (VIX+), reality que grabaron en Turquía y que muy pronto estrenará en la plataforma digital. La pareja quedó tan feliz de la experiencia que quieren seguir trabajando juntos.

“¡Arranca ya, buenísimo! Con todo súper sexy, súper sensual, súper bonito, súper enamorado“, comparte Carlos mientras que su esposa Karina añade. “Los paisajes que van a poder ver, además de las situaciones que ahí pasaron, no les puedo contar, pero hasta nosotros vivíamos con el drama”.

Carlos no piensa lo mismo: “No, drama no hay ninguno, nunca”, pero Karina insiste “hay mucho drama, como en todas las parejas”.

Drama o no, lo cierto es que disfrutaron tanto que quieren más. “Yo estoy feliz y contento, yo no sé si para ella es ‘mucho Carlos’”, bromea el actor. La esposa de éste agregó: “Oye, ¿y si hacemos una promoción tipo ‘dos por uno’ o algo así para un nuevo proyecto, para los jefes, un descuento?”, dice Karina.

“¡Ah, ok! ¡No, descuento no! Yo cobro caro, yo quiero cobrar caro”.

“¿Y no puede ser ‘por la compra de Carlos te llevas a Karina de regalo’?”, sigue el juego Karina.

“No, tampoco, yo cobro a Karina cara también”.

“¡Ay, ay ay! No, pero si nos encantó trabajar juntos, para mi sorpresa no nos peleamos; sólo un día tuvimos una diferencia por el show”.

“Y fue por el show, porque su punto de vista y mi punto de vista son diferentes, y eso yo creo que de alguna manera es una de las cosas que llamó la atención de la producción (del show) para ponernos juntos”, indica Carlos.

¿Qué pasó, por qué se enojaron?

Ese día me reclamaste.

“Yo ni me acuerdo, yo no soy ni rencoroso ni siquiera me acuerdo, no sé”, finge Carlos.

“¡Noo, me reclamó! Cuando llegué al cuarto estaba enojado y me reclamó, pero después se le pasó”.

“No me acuerdo”.

“Ya ni se acuerda, pero nos fuimos a dormir enojados; bueno tú, yo no”.

“Yo nunca me duermo enojado”.

¿Qué aprendiste de la experiencia?

Aprendí que necesitamos dos habitaciones. No es para dormir, podemos dormir juntos en la misma habitación, pero que yo me tenga que despertar tres horas antes porque alguien tiene que entrar al cuarto a maquillar, a peinar y todo eso, eso sí ya no está bueno.

“¡Jajaja! Sí, pero de verdad que si fue un viaje con muchos aprendizajes y que nos trajimos un pedazo de Turquía con nosotros también”.

