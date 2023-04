Embajador de Rusia fue llamado para dar explicaciones por la detención del corresponsal del Wall Street Journal

La semana pasada el gobierno de Estados Unidos convocó al embajador de Rusia, Anatoly Antonov para que explicará las razones del Kremlin para detener y encarcelar a Evan Gershkovich, corresponsal del Wall Street Journal, por presuntamente realizar labores de espionaje en territorio ruso.

De acuerdo con el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby afirmó que esa reunión entre la diplomacia de ambos países ocurrió el pasado 30 de marzo, el mismo día Gershkovich fue detenido y enjuiciado a dos meses de carcél preventiva. Kirby afirmó que el representante de Moscú se reunió en el Departamento de Estado con la subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.

Las autoridades de la Casa Blanca acusaron al gobierno de Rusia de tener como objetivo a ciudadanos estadounidenses, por lo que pidieron a sus ciudadanos abandonar el país lo más pronto posible. Tras esta noticia el secretario de Estado, Antony Blinken, subrayó que la mayor prioridad de su gabinete es la seguridad de los estadounidenses en el extranjero.

Mientras tanto, el Ministro de Rusia de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov sostuvo una llamada telefónica con Blinken donde afirmó que es inaceptable que la Casa Blanca intente enfocar la detención de Gershkovich como una jugada política por parte de Moscú. Durante este encuentro Lavrov señaló que el estadounidense fue capturado “in fraganti mientras intentaba obtener información secreta“.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden pidió al gobierno de Vladimir Putin que el corresponsal sea liberado. El jefe de Estado durante una breve declaración a los medios desde la Casa Blanca. Biden afirmó que no se tomarán represarías diplomáticas por la detención de Gershkovich.

Los abogados defensores de Gershkovich pudieron reunirse con el estadounidense, quien se encuentra en buen estado de salud y está agradecido con las personas que han estado al tanto de su situación. El estadounidense trabajaba en la oficina de Moscú de The Wall Street Journal y cubría eventos en Rusia. Antes de eso el periodista había escrito para la agencia de noticias Agence France-Presse, el Moscow Times y The New York Times.

Con información de EFE

