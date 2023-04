Tanya Charry habla de su vida como madre: “Ahora sé que tengo que ser más fuerte”

A un mes de la llegada de Bruno a su vida, Tanya Charry habla de lo mucho que su vida ha cambiado y de lo que ahora está experimentando en su faceta como madre primeriza.

La reportera de ‘El Gordo y La Flaca’ conversó en exclusiva con ‘People en español’ y reveló todos los detalles de su maternidad, cuándo tiene planeado regresar al show de Univision y cómo su historia ha logrado inspirar a otras mujeres que pensaban no podrían ser madres.

Revela que ahora la vida para ella es diferente. “Ahora sé que tengo que ser más fuerte. Estar más sana porque yo quiero jugar a los escondidos con él, yo quiero verlo caminar de la mano con Zoe (su hijastra), yo quiero verlo jugar fútbol con Sebas y añoro el momento en que pueda llevárselo a mi mami a Barranquilla, Colombia, y que lo tenga en sus brazos”, expresó la presentadora.

Una de las vivencias más especiales que ha experimentado en esta etapa es la de amamantar. Charry dice que la mirada de su hijo cuando está pegado a su pecho “es la conexión más linda”.

“Otra cosa hermosa es cuando está llorando y solo se calma cuando yo lo cargo y le hablo al oído”, también destacó.

Sobre sus planes para su regreso a ‘El Gordo y La Flaca’ dijo que espera hacerlo a finales de abril. Dice que le hace falta el show, pues se divierte de gran manera haciéndolo. Además de que le tiene un gran cariño a los productores, Lili Estefan y Raúl de Molina.

Uno de los momentos más especiales que ha traido consigo su maternidad es poder inspirar a otras mujeres con su historia. Muchas le han llegado y hasta ha recomendado a sus médicos para que esas mujeres puedan, como ella, convertirse en madres.

“Muchas me han sacado lágrimas porque no pensaban que podían ser mamás, y hasta yo las he puesto en contacto con mis médicos y lo están logrando. Sigue pensando que puedes lograr eso que tanto deseas aunque a veces creas que ya no hay esperanzas, siempre la hay”, destacó.

