“A mí me costó la Selección Mexicana”: Miguel Herrera asegura que la sanción contra Fernando Hernández merecía un mayor castigo

El director técnico de los Xolos de Tijuana en la Liga MX, Miguel ‘Piojo’ Herrera, se mostró en contra de la sanción de 12 partidos sin impartir justicia que aplicó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) contra el árbitro Fernando Hernández, quien recientemente golpeó en sus partes íntimas al futbolista de los Esmeraldas de León, Lucas Romero.

El estratega aseguró que el silbante merecía una sanción mucho mayor por haber violado los estatutos del fútbol mexicano. El estratega agregó que en su caso fue tal la sanción que lo cesaron del banquillo de la Selección Mexicana en 2015 por agredir al comentarista Christian Martinoli; además fue multado con un mes de salario en 2019 cuando estuvo al mando de las Águilas del Club América y posteriormente fue despedido en 2020 por una disputa en un partido de la Concachampions.

“Yo me he equivocado gravemente y he pagado las consecuencias de mis equivocaciones y han sido castigos muy fuertes. A mi no me han juzgado con tres partidos, a mi me costó la Selección Mexicana, por reclamaciones en la cancha me costó el América, un insulto a un árbitro que se vio en las cámaras me costó un mes de sueldo, no fue una multita, fue un mes completo, han sido sanciones muy fuertes y deberíamos de juzgar de la misma forma a quien se equivoque”, detalló.

Estas declaraciones las realizó en entrevista para el portal Mediotiempo, donde aseguró que el castigo fue demasiado leve y puso en duda las medidas con las que son castigados los árbitros en el balompié azteca.

“Yo creo que se quedaron cortos porque si hubiera sido al revés estarían pidiendo los árbitros (un castigo más severo)… que ya sucedió una vez con Pablo Aguilar, que los árbitros querían parar y hoy pareciera que los jugadores tendrían que parar porque no se va a castigar de la misma forma”, expresó.

“Ya se tomó una decisión y será muy cuestionada, porque a veces no se juzga de la misma manera. Yo lo dije ese día, que el que la tenga que juzgar que la juzgue como si fuera al revés, como si el jugador hubiera agredido al árbitro, ¿Cómo se juzgaría?, ¿Qué sanción tendría el jugador? Debe ser lo mismo y mucho más grave por ser el árbitro. No es la justa para mi, pero ya se tomó y hay que respetarla. Se equivocó el árbitro, pero no es nada grave, no mató a nadie, no es un criminal, es un ser humano que se equivocó y ahí está su sanción”, agregó.

