De Despierta América, Jessica Rodríguez, presenta a su novio Freddy

La co-presentadora de “Despierta América” (TelevisaUnivision), Jessica Rodriguez, presenta por primera vez y en exclusiva a su novio Freddy y comparte cómo fue esa primera noche cuando se conocieron, además de aquello que enamora más al uno del otro.

Jess, vas muy bien acompañada, preséntanos a tu novio… Súper, súper bien acompañada, bueno, es la primera vez que hacemos algo frente a cámaras, así que siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad, mi amor?

“Siempre”, dice Freddy.

Cuéntanos, ¿cómo se conocieron? Nos presentó un amigo que tenemos en común y fue una noche muy loca, porque yo creo que Freddy no sabía que nos estaban empatando.

“No, yo no sabía, a ella le contaron todo, yo no tenía ni idea”, asegura Freddy.

“Exacto, y cuando yo llego él como que no me prestó mucha atención y yo así como que ¿hello!”, recuerda Jessica.

¿Cómo voy a pensar yo que una mujer tan bella me va a prestar atención?

Entonces yo de una me puse como molesta. Dije ‘¡ah, no! Pero esto no va para el baile’; él no me está prestando atención, pero al final, terminamos como, al final de la noche terminamos hablando y la pasamos muy bien y ya de ahí todo fue súper rápido.

“No hemos dejado de hablar y de pasarla bien”.

“Exacto”.

Freddy ¿Qué te enamora de Jessica?

¡Uy, la fuerza que tiene! Inspira a la gente, muy determinada, y es una bella persona. Ustedes no lo ven, pero ella todos los días hace algo bueno por alguien sin que nadie lo vea ni nada, she is just… Big, big heart! I love you!

¡Gracias, aww! ¡Qué lindo! ¡Ay! Freddy es lo máximo, es mi mejor apoyo, es una persona que ha sido incondicional conmigo desde el primer día, la paso muy bien, es mi mejor amigo», cuenta Jessica sobre su novio.

“Yo creo que en los últimos años he tenido mucho crecimiento, pero también eso viene acompañado con mucha responsabilidad, estrés, y Freddy es como que mi escape. Cuando me siento como muy agobiada y tengo como mucho ajetreo, él es la persona que me hace sonreír cien por ciento y que me hace olvidar a veces las cosas que le tienen a uno estresado”, finaliza.

