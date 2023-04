Audiencia de ‘Despierta América’ asegura que a Francisca le quedaría bien un papel de “villana”

La presentadora de televisión Francisca Lachapel en una oportunidad le llegó a escribir a Juan Osorio, quien es un productor ejecutivo de telenovelas, y reconocido por el gran éxito que ha logrado. Por ello, la dominicana en diversas oportunidades ha expresado su pasión por la actuación y espera que el mexicano la tome en cuenta en una próxima oportunidad.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 no había obtenido una respuesta por parte de Osorio, y es que el equipo de ‘People en Español’ se encargó de mostrarle un audiovisual donde ella le hace la petición y este le responde: “Prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío y con un personaje que yo creo que debes ser de villana, debes ser una buena villana, ya vas a ver, es una promesa”.

“Omg!! Ay Dios mío! Lo veo y no lo creo! Que manera de empezar la semana. Siiii!!!! Gracias! Dios siempre nos escucha señores!! Gracias @juanosorio.oficial por este mensaje. Atesoro esta promesa en mi corazón… ¡Hiciste mi día! ❤️ Espero que pronto podamos trabajar juntos. Trabajar en una de tus producciones uff sería fuera de serie para mi. Un sueño!! Te mando un abrazote y aquí estoy lista para esa gran oportunidad. @peopleenespanol y @moises.gzl gracias por hacer llegar el mensaje. 🙏🏽❤️🎉”, fue el mensaje que acompañó el video compartido este lunes.

“Tú te imaginas de villano? ‘Luis Alberto me pertenece si no es mío no será de nadie”, “Estoy feliz. Eso se dará, algo así como: ‘No me toques Alfonso Ignacio’, seguido de una cachetada”, “Sí, villana”, “Ay si Fran, voy a creer que no has hablado eso”, “Lloro de la emoción, sí se puede, eres una inspiración”, “Bien merecido mujer, qué incansable que siempre está mejorando y no se detiene”, “Nada es imposible, se vale soñar”, “Dios es fiel y los que te conocemos de verdad sabemos muy bien que fuiste a NBL con ese propósito”, “Que el mundo entero vea tu gran talento”, “Sería bueno un personaje de la negra Tomasa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Francisca Lachapel relata su proceso para bajar unas libras y le dicen: “Qué mentira más grande”

· Francisca comparte una postal y sus seguidores le piden que deje de ser “tan dramática”

· Francisca Lachapel recibe buenos comentarios por su outfit y aseguran que ya tiene un “asesor” de imagen