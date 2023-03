Francisca regresó al techo de su humilde casa en Azúa, donde soñaba con ser famosa y tener su familia

Luego de unos días cargados de emoción en donde recibió su ‘estrella’ en su pueblo Azúa, de República Dominicana, Francisca, acompañada de Raúl González regresó al techo de su humilde casa en donde soñaba con todo lo que hoy tiene.

“¿Cuánto hace que no subes a este techo, Francisca?”, le preguntó Raúl, y su respuesta fue una antesala de lo que veríamos en segundos, la emoción de treparse al lugar que visitó por última vez el día que abandonó su país en busca de su sueño americano.

Con lágrimas en los ojos, sentándose en el piso del techo, como cuando era una niña, Francisca explicó por qué ese era su lugar favorito de su casa:

“Porque me sentía más cerca de Dios, eso le decía a mi mamá cuando me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo aquí arriba, le decía que porque me sentía más cerquita de él, para que me escuchara todos mis sueños, todos mis deseos“.

Francisca explicó que se pasaba horas ahí arriba, que incluso las vecinas le avisaban a su madre que ahí estaba y que la bajara porque era peligroso:

“Me perdía mirando el cielo, soñaba con todo lo que tengo, le pedía todo lo que tengo, y es increíble porque las cosas no llegan cuando uno las pide, a veces uno puede desanimarse y perder la fe, pero puedo decirte que cada cosa que tengo: desde dedicarme a la profesión que amo y quiero se lo pedí a Dios, desde el cariño de la gente, de una casita para mi mamá, del esposo que tengo, del hijo que tengo, se lo pedía, y todo salió de este techo, porque Diosito si me escuchó, aunque uno a veces creas que no, él siempre escucha”, siguió relatando ante la emoción de Raúl que no podía contener las lágrimas.

Sentados los dos en ese techo de los sueños, Raúl le preguntó sobre qué sintió cuando estaba plasmando su estrella en su pueblo:

“No lo podía creer porque una estrella en tu pueblo significa mucho, va a estar ahí por años… Para mí el significativo de ese nombre no veo que dice ‘Francisca’, dice ‘sueños cumplidos, esperanza, tú también puedes’“.

Raúl González le contó al público de ‘Despierta América’, que es increíble caminar con Francisca por las calles de Azua, que todo el mundo se para, la saluda, es como una verdadera reina. Pero ella prefiera mantener la humildad de esa chica que soñaba en el techo.

“Aquí me ponía a orar y a pedir por mis sueños… Un día lo voy a subir aquí para que mi hijo sepa que no hay nada en la vida que pueda soñar que no se pueda cumplir“, así los dos se pararon y se dieron un abrazo eterno que terminó en un llanto incontenible.

MIRA AQUÍ LA BONITA HISTORIA DEL TECHO DE FRANCISCA:

