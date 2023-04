Lis Vega eleva la temperatura usando ajustado body que apenas cubre sus caderas

Lis Vega luce radiante y mantiene unas curvas de tentación a sus 45 años que tienen enloquecidos a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram.

Para comprobar lo anterior, la actriz y cantante hizo de las suyas en la famosa red social y elevó varios grados la temperatura al publicar un par de postales en la que, sin pudor, presume sus voluptuosos atributos con un ajustado body color blanco que apenas cubre sus exuberantes piernas y caderas.

“Nada de lo que hagas con el corazón será una mala decisión 🫶 #goodvibes #goodnight #lapoetadelourbano #mylife #myflow 🦋 #vuelolibre”, escribió la sensual cubana en las postales que en apenas unas pocas horas han sido recompensadas con casi 19,000 likes y más de 480 halagos.

“Cada día que pasa te pones más hermosa y también más buena. Te matas en el gimnasio para mantener esa figura de impacto. Eres hermosa y sencilla. Dios te bendiga 😍😍”, dijo un usuario.

“Súper sensual y lista para ser admirada a cualquier hora 🔥🔥”, aseguró otro.

“Una diosa de mujer. Preciosa como siempre Lis Vega. Me encantas ❤️❤️”, agregó uno más.

Previamente Lis Vega también aprovechó para subir un video donde aparece en un gimnasio realizando unas de las rutinas de ejercicio con las que se conserva en perfecta forma su anatomía, enfundada con ajustados leggings estampados y un top escotado. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

