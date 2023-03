Lis Vega acelera pulsaciones posando en atrevida ropa interior

Lis Vega provocó taquicardia en algunos de los casi 2 millones de admiradores que la siguen en Instagram al compartir una osada producción fotográfica.

En esta oportunidad, la sensual cubana aprovechó para subir una serie de cinco imágenes donde se dejó admirar posando de frente y de espaldas, enfundada con atrevida ropa interior color negro que resalta cada centímetro de su “pechonalidad”, piernas y caderas. Su look fue complementado con un peinado de coletas y gafas.

“⚜️No te compares con nadie, solo se tú, esa es tu verdadera magia. Que este día sea perfecto para ti 🫶”, es el mensaje que la actriz y cantante escribió al pie de las postales que han conseguido recaudar 44,200 corazoncitos rojos y 751 mensajes.

“¿Qué se hizo usted? Se ve más buena 😍”, “Totalmente fabulosa. La combinación perfecta. Bella e Intelectual ❤️” y “¡Mamacita! Tienes un delicioso cuerpo 🔥🔥”, son algunos de los piropos que recibió Lis.

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también publicó un video en el que hizo alarde la flexibilidad que mantiene a sus 45 años, usando un ajustado atuendo estampado con el que además presumió lo bien que luce su figura. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

